「雙照」均註銷還敢上路　火爆騎士不爽遭攔查襲警！這下慘了

記者張君豪／台北報導

北市中正二分局南海路派出所警員，日前在轄區中華路和平路口執行路檢勤務時，發現許姓男子騎乘機車沿途開啟遠光燈，因有影響其他人車行車安全之虞，將其攔停，未料警員查核許男駕照、行照均遭註銷，依法應製單舉發，當場依規定移置保管該部機車並扣繳牌照。

▲許男遭攔查不配合並動手襲警遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方執法過程中不斷耐心向許姓騎士說明攔查經過，但許男不斷出言「沒有聽過牌照註銷」、「你們也違法」甚至拿出手機拍攝蒐證、質疑警方作為，經警方多次告知違規事實，警員執法過程發現許男情緒越來越激動，還不斷出言提醒騎士「不要觸犯妨害公務，讓單純的開罰變成刑事追究」。

但警方勸告無效，許男甚至轉動鑰匙發動機車試圖衝撞警員，於警方強制其離車的過程，還出手攻擊警員，造成警員前胸瘀傷，遂當場被依妨害公務現行犯上銬逮捕，帶返派出所偵辦；許男除交通違規，還需面對妨害公務追訴，當場罪加一等。

中正二警方呼籲，民眾於面對警方依法查證身分、取締交通違規時，應配合警方執法，若遇有疑義，應理性表達訴求，或是透過救濟管道反映，如於警方執勤過程中，有侮辱、攻擊員警、毀損公物等情，警方勢將嚴查嚴辦，以保障員警執勤安全，捍衛執法尊嚴。

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