郭台銘喊「以中華民國大局為重」　朱立倫：分裂讓綠營放鞭炮

▲國民黨主席朱立倫到彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

繼南投縣議長何勝豐退黨力挺郭台銘，副議長潘一全酸侯友宜若會當選，就「一輩子吃素」之後，彰化縣議長謝典林今天表態將幫忙連署支持郭選總統，藍營主席朱立倫隔空喊話「放下小我，以大局為重」，郭說「要為中華民國的大局」，朱立倫再度強調「分裂 ，會讓民進黨放鞭炮、躺著當選」。

▲國民黨主席朱立倫到彰化為黨籍提名立委加油打氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

潘一全昨天深夜在臉書po文表示，關公就是對兄弟有義，可以幫兄弟受苦受難，接著話鋒一轉，反問侯友宜是這種人嗎？別人需要他時，把人家當空氣，現在需要人家幫他，就說他拜關公，不知道「侯友宜的關公是哪一國的？」還奉勸侯友宜不要自我感覺良好。

朱立倫今天上午到彰化與黨籍立委參選人輔選座談，針對潘一全說法，他直言，個人恩恩怨怨有一些意見的人，還是希望都要大我為重、大局為重，過程容或有不同意見，但還是要大我大一點、小我小一點。

而郭台銘今天也現身在北斗鎮參加鎮長顏宏霖就職典禮，「挺郭派」議長謝典林全程陪同，會後郭對朱立倫「要以大局為重」說法，此回應了2次「是要為中華民國的大局」。

下午朱立倫到員林黨部，對郭的回應強調，「我們每一位熱愛中華民國的都要以大局為重，為了捍衛中華民國，為了台灣安定，為了兩岸和平，如果因為分裂 ，讓民進黨放鞭炮，讓民進黨躺著當選，那真是傷害中華民國、傷害兩岸和平、傷害人民的未來，那就是我們共同努力的目標，讓我們共同一起加油，放下小我，以大局為重。」