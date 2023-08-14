江蘇龍捲風2死15傷　磚房倒塌、人被吹到河裡

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省鹽城市大豐區13日下午發生龍捲風，導致2人死亡、15人受傷。當地村民表示，龍捲風威力巨大，有5、6棟紅磚房連根倒掉，村裡有不少傷亡，還有人被吹入了河中。

根據央視新聞報導，龍捲風發生在下午4時左右，經專家鑑定，等級為FE2級（中等強度）。初步核查，有283戶農房受損，32條蔬菜大棚受損，受災情況正在進一步核查中。

▼江蘇省鹽城市龍捲風。（圖／翻攝CCTV）



根據《極目新聞》報導，大豐區萬盈鎮金龍村村民馮先生說，據他看到的情況，龍捲風形狀會發生變化，有時像一根線，有時是漏斗形狀，龍捲風大約持續了10幾分鐘。

馮先生提到，龍捲風消散後，他到現場查看，有5、6棟紅磚房連根倒掉，村裡有人員傷亡，一名老人被吹入河中，還有村民被房子掉下來的木頭砸傷後腦勺，「我們現在這邊都停電了。」

從影片中也可以看見，有很多房屋的屋頂瓦片被吹不見了，農作物全部倒在地上，還有紅磚房完全倒塌。

另一名村民也說，他看到有高壓線在龍捲風肆掠後，三根只剩下一根線，村莊電線桿東倒西歪，有一農戶家屋頂被掀翻，太陽能發電板被吹走，鄰居家的太陽能熱水器也被吹走，「風太大了，村部裡旗桿被折斷，很多大樹被風吹斷。」