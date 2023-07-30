主人呼喚拿衛生紙　柴犬「3進廁所」後淡定轉身：就是不給妳！

記者林郁婷／綜合報導

就是不給妳衛生紙！江蘇宿遷一名女子日前上廁所發現沒衛生紙，於是呼喚自家柴犬幫忙拿進來，沒想到狗狗玩心大起，竟咬著衛生紙進廁所3次，每次都是轉一圈後又淡定走出去，留下主人在馬桶上著急，儘管努力討好，誇獎牠是好狗，最後還是沒能拿到衛生紙。

據《星視頻》報導，這名女子曬出這段逗趣影片，她在馬桶上舉著手機錄影，喊著「把紙給我」，幾秒後就看見一隻柴犬經過廁所門，嘴裡還咬著一捲衛生紙，慢悠悠地走過，而她不斷大叫小狗的名字，狗狗終於回頭走進廁所，往她的方向靠近。

▲狗狗咬衛生紙進廁所3次，但就是不給主人。（圖／翻攝自微博／星視頻）



就在女子以為要拿到衛生紙時，狗狗突然來個大轉彎，帶著衛生紙又走了出去，她坐在馬桶上伸手喊著「給我呀」，自己也被狗狗的行為逗笑，只好再次呼喊小狗的名字，而這次狗狗仍然帶著衛生紙，再度走過廁所，她看到後急忙大叫著回來。

狗狗聽到後慢吞吞地回頭走進廁所，而女子不斷誇獎狗狗是好狗，同時再次伸手想拿衛生紙，但是不知道狗狗想到了什麼，突然又改變心意，面不改色地帶著衛生紙走出去，沒有再回來，留下女子在原地獨自崩潰。

網友看完紛紛笑說，「主打一個欲擒故縱」、「你罵人家是狗，更生氣了」、「牠肯定是故意的」、「太臭了導致每次都熏走」、「看到大家的狗都不聽話我就放心了」、「是不是忘了給牠吃點什麼犒勞犒勞？」、「狗子：哎！就是玩」、「他應該是皮癢了」。