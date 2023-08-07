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江蘇小城靠「情趣內衣」打天下　質量好「撕不爛」被開玩笑打差評

▲江蘇灌雲縣靠「情趣內衣」發家致富。（圖／CFP）

▲江蘇灌雲縣靠製造「情趣內衣」發家致富。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

灌雲縣是江蘇連雲港市下轄的一座小城，截至2022年底僅有約71萬的常住人口。就在這座不起眼的小城，卻有著年均約20億元人民幣（約88億元新台幣）的經濟收入，靠得就是讓一般民眾提到就害羞的「情趣內衣」產業。根據統計，在灌雲縣每50人中便有1人與情趣內衣扯上關係，藉此發家致富者大有人在，還有人動點商業頭腦，年入千萬（人民幣，下同），身價上億。

▲江蘇灌雲縣靠「情趣內衣」發家致富。（圖／CFP）

▲「午夜魅力」創辦人雷叢瑞。（圖／CFP）

《財聯社》報導，根據灌雲縣商務局提供的資料，當地有一定規模、以生產情趣內衣／主題服飾為主的企業超過1000家，網絡（網路）銷售佔全國份額的70%以上，活躍網店逾5000家，線上線下綜合年交易額近80億元。

就在10餘年前，高中剛畢業的雷叢瑞在灌雲縣創立一間名叫「午夜魅力」的製衣工廠，7名女工成為這間工廠的首批員工，如今，「午夜魅力」已經成長為一年向海外銷售情趣內衣數百萬件的大企業，帶起灌雲縣「情趣內衣」的「害羞狂潮」。

雷叢瑞說，對情趣內衣而言，美學很重要，「輕、薄、漏、透，還要有一些趣味。他會拒絕一部分有低齡化傾向，或有職業標籤色彩的市場訂單，那會產生不好的導向！」

▲江蘇灌雲縣靠「情趣內衣」發家致富。（圖／CFP）

▲灌雲縣內每50人便有1人和「情趣內衣」產業有關。（圖／CFP）

而當地的阿姨女工們，在接觸到這種私密的產業後，也從滿是「一根繩子的內褲怎麼穿」的疑問到發現比坐辦公室還賺錢，而逐漸引領越來越多人投入產業鏈中。

另一間來自灌雲縣的情趣內衣品牌「灌蜜樂園」創辦人許燕也發下豪語，要把情趣內衣從「成人用品」賽場改造成「服裝內衣」上。許燕集結灌雲當地頭部情趣內衣企業，正努力促成中國服裝協會將「情趣內衣」納入服裝內衣的類目下，並制定國家標準，官方名稱還不能叫「情趣內衣」，而是較為正式的「輕薄主題服飾」。

▲江蘇灌雲縣靠「情趣內衣」發家致富。（圖／CFP）

▲灌雲縣致力打造中國「情趣內衣」之都。（圖／CFP）

灌雲縣民間努力打造「情趣內衣」之都的基礎，灌雲縣商務局也劃出主題服飾產業園，規劃出總建築面積約32萬平方公尺的工業園、約16萬平方公尺的物流園及約24萬平方公尺的電商園，藉此鞏固灌雲情趣內衣產業集群的優勢。

值得注意的是，江蘇省連雲港市監局在2023年初曾公布「關於2022年全市電商銷售針織內衣相關產品質量抽查情況的通告」，在10批次的抽查產品中，結果有8批次合格，不合格率为20％，質量符合標準的條件下，也被部分民眾笑稱，「情趣內衣撕不爛，是要給差評的！」

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