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左撇子是基因影響？科學家新發現：胎兒在子宮13週時才決定的

（示意圖／pixabay）

▲有研究指出，左撇子數量約占全世界人口10%，也就是說，平均每10個人中就可能有1個左撇子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

每年的8月13日是一年一度的「左撇子日」，雖然全球有10%的人口是左撇子，但過往一直無法找到左撇子的「生成原因」。不過近期有科學家發現，左撇子的生成原因可能並非是基因影響，而是孩童在子宮內第13周時才會選擇的。

根據《unilad》報導指出，在此之前，科學家一直推斷人類之所以會有左撇子，主要是源自於DNA或是遺傳的影響。但目前有荷蘭與南非的科學家發現，其實一個人是否會成為左撇子，主要是在子宮內時才決定的。

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報導中指出，嬰兒在子宮中的脊髓的遺傳活動是不對稱的，胎兒從13週開始，就會在子宮中透過吸吮拇指的方式，來判定是左撇子還是右撇子。而值得一提的是，由於胎兒當時還在發育的關係，所以選擇左手或是右手，顯然並非是由大腦所控制的。

除此之外，報導中並未針對左撇子的實際成因做出詳細解釋，同樣也沒有將胎兒為何會在子宮內決定左右手一事做出詳盡說明，只能說人類要探知左撇子實際發生的原因，以及解釋為何世上大多都是右撇子，還有賴科學家們後續的研究。

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