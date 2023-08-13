正妹開房間私照外流！前男友道歉認「我是渣男」挨告卻沒事

▲台北一名正妹去年驚見自己和吳姓前男友開房的私密照外流。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台北一名正妹去年驚見自己和吳姓前男友開房的私密照外流，氣得質問對方；吳男坦承過去同時和她及另名高姓女子交往，某天被高女發現私密照，女方才散佈照片報復。事後，正妹怒告高女妨害名譽，同時提告吳男妨害秘密。不過，檢方認為無法證明高女散布照片，吳男妨害秘密也超過6個月的告訴期，雙雙不起訴。

據了解，吳男曾同時和高女及正妹交往，但雙方不知道彼此存在，某次吳男和正妹相約開房，一時興起拍下她只穿內衣褲的性感照。後來2人因故分手，但仍保持聯絡，然而正妹去年初在網路驚見自己的私密照外流，氣得質問吳男；男方則稱，某天高女突然查勤，發現她的私密照，才刻意散佈照片報復。

正妹聽完後，怒告高女妨害名譽等罪，同時不滿吳男偷拍其私密照，提出妨害秘密告訴。檢警偵查時，高女否認犯行，堅稱沒有散布照片；吳男則坦言，「對不起，我是渣男」，並希望當面道歉，安排3人見面大和解。不過，當檢方傳喚3人同時出庭時，吳男卻遲未現身。

由於PO出私密照的臉書帳號已被刪除，只有正妹提供的截圖為證，無法查出幕後主使者，檢方只能以罪證不足將高女不起訴。至於吳男未經同意偷拍正妹私密照部分，因當事人提告時已過了6個月告訴期，檢察官只依法做出不起訴處分。

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