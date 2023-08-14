12星座一周運勢出爐！金牛感情運順遂　「這類人」財運旺爆

▲12星座8月13日至19日周運出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到8月的第3周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了8月13日至8月19日的12星座的運勢。其中獅子座在金錢運方面可以說是相當強盛，而感情運方面，則是由金牛獨占鰲頭。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：白羊座

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心情天氣：晴時多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：

近期工作很繁忙的你，也不想停下腳步，因為新計劃讓你倍加忙碌，可是你覺得忙得很開心。工作忙碌，更要注意身體的狀況。戀愛方面，會因為時間都因為工作需要做調整，讓你覺得有心無力的經營感情，或許腳步放緩讓彼此都有機會冷靜一下，未嘗不是比較理性的態度。

上升星座：獅子座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★★★

運勢分析：

你最近會想重新規劃財務，會有貴人可以提供理財建議或想法，現在是個好時機重新規劃。這些分享對你很有幫助。工作上，主管會委託你重要的任務，只是在這些任務裏，你握有的選擇權不多，建議你按照主管的決定去行事，日子會好過很多。桃花運相當不錯，你可以深植兩人的關係。

上升星座：射手座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：

你最近與長輩或上司有良好的互動關係，你給他們幫助也給予他們在未來成為你的貴人的機會。工作量會有過多的狀況，工作的品質會有下降的情形，你需要調整你的工作內容了。與情人相處時，不要一廂情願的為他付出，你應該需要給對方為你付出的機會。

上升星座：金牛座

心情天氣：多雲時晴

整體運：★★★

愛情運：★★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：

你最近也可能會有想要改變自己造型或則打扮自己的想法。若有條件，可斟酌支出。但沒條件時，需注意是否符合自身消費能力，避免過度花費。在感情方面，你比較敏感，你的情人最近對你會挑毛病，保持距離以策安全。單身的你則可以多觀察，有人在暗戀你也可能會採取行動。

上升星座：處女座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：

你感覺自己正在成長，準備迎接新的下一個階段。工作上會發現自己的思維更加敏捷，做事效率提升，以前的約束似乎被擺脫，讓你感到非常愉悅。與情人相處，你會因為對方不受教而不開心，有時別管太多，退一步海闊天空。單身的你則沒有遇到理想的對象。

上升星座：摩羯座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★

運勢分析：

近期會萌生旅行的念頭，這個想法讓你充滿了行動的動力。儘管最近工作很忙，但你面對新挑戰時，積極地致力於提升自己的能力水準，就像是在遊戲中打怪升級，為了迎接未知的挑戰而不斷成長。單身的你有福了，如果突然對某人有好感，真心地要說恭喜！緣分到了。

上升星座：雙子座

心情天氣：小雨

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：

最近你會突然萌生整理居所的想法，然後展開大掃除之類的。這種整理有助於提升內心的平靜與滿足感，從而帶來更積極的心態面對生活的挑戰。工作上，會又意外的狀況出現，遇到兩難的狀況時，請順從內心的選擇。感情的部分，會展現你個人的魅力吸引異性，舊愛有可能出現。

上升星座：天秤座

心情天氣：雷陣雨

整體運：★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★

運勢分析：

最近可能會覺得諸事不順，各方面遇到阻礙會比較辛苦。或許過去的表現招致小人怨恨。建議保持謹慎，減緩面臨的挑戰。突然的狀況可能導致金錢上的流失，比如電器、機械故障需要維修。要留意突發情況，合理規劃開支。保持冷靜，解決問題。

上升星座：水瓶座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：

你最近容易萌生投機的想法，積極探討有關投資的話題。保持謹慎態度，選擇適合自己的投資方式。工作上，可能會沒有辦法舒展長才，或最近無心工作。總之，近期工作進度較差，不過貴人運非常好。最近的感情路上很順，因為路上一個人也沒有，可以把心思放在其他事情上。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：小雨

整體運：★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：

你會突然計畫一趟說走就走的旅行，雖然匆忙，但會做充分準備。在旅途中要特別注意言辭，避免說出傷人的話，引發不必要的紛爭。工作上，可能會因人事上的調動而影響工作的調動。財運會因有不少享樂的機會，而讓荷包消瘦的速度飛快。

上升星座：天蠍座

心情天氣：小雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★

金錢運：★★

運勢分析：

最近會增加不少社交活動，儘管平時並不是特別在意社交。不過這次你將接觸到一些平時少見的人或因工作而參加聚會，這將為你帶來新的機遇和有意義的人際關係。工作上則需要少說多做事，畢竟扎心的事情那莫多，多說無益。感情上，你最近對情人寵愛的不要不要的。

上升星座：雙魚座

心情天氣：多雲轉晴

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★★

金錢運：★★

運勢分析：

最近你可能會頻繁與合作夥伴互動，對方提供了許多有用的方案，你的工作也因此順利解決。主動與對方互動是明智之舉，有助於加強團隊合作和資訊交流。財運上有不少人際互動的消費，這種付出是值得的。最近你會有一些想要去跨越的挑戰，但最後可能又收回來。

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