2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸　手術結果醫護全淚崩

▲中國一名2歲女童罹患「兒童癌王」神經母細胞腫瘤，肚子膨脹像快爆炸的氣球。（圖／翻攝自搜狐健康）

圖文／CTWANT

超心疼！中國一名2歲女童，罹患「兒童癌王」神經母細胞腫瘤，肚子膨脹像快要爆炸的氣球，起初治療沒什麼起色，父母原本打算放棄了，但看見女兒堅強的求生意志，決定放手一搏，最後在醫護們的努力下，終於成功完成手術，也保住女童的命。

根據《搜狐健康》指出，2歲女童去年9月下旬開始出現腹瀉，吃止瀉藥仍沒有效果，症狀持續了2個多月，父母只好帶她到醫院就診，照超音波發現，右腎上方長了一個8×7×9公分的瘤。隨後又到其他家醫院做進一步檢查，腹部電腦斷層顯示腫瘤長在右側腹部，瘤體包繞右腎血管，腸管也明顯擴張，確診兒童神經母細胞腫瘤。

由於病情較重，女童當天就住院，醫生進行常規治療，想等瘤體變小再動手術，但前3個療程效果不明顯，還出現嚴重的低血鉀、高血壓。所幸做了5個療程後，腫瘤比之前縮小了一點，怎料女童狀態愈來愈差，不得不住進加護病房，肚子1天比1天大，腫得像個大皮球，好像隨時都會爆炸。經過檢查，是腸管擴張太厲害，父母看著女兒奄奄一息，不想再讓女兒受罪，於是放棄繼續治療回家。

▲女童經過手術後，情況好轉。（圖／翻攝自搜狐健康）

神奇的是，女童過了2個月仍頑強地活著，好像在說「我想活下去！」因此，父母帶著最後一線希望，找到胸部及腫瘤外科主任武玉睿，對方思考了一下，決定接下這顆「燙手山芋」。

女童快3歲，但體重只有8000克，屬於重度營養不良，武玉睿制定科學精細的診療計畫，分分秒秒與時間賽跑，確保病情不再惡化，經過1周的努力，血壓從200mmHg降到120mmHg，雖然距離這個年齡的正常值80mmHg仍偏高，但已經看到了希望。只是，女童的精神狀態愈來愈差，必須馬上動手術，但大家都不太樂觀，擔心一麻醉就醒不了，可最後依舊決定手術。

歷經5小時，手術終於結束，女童腫脹的肚子不見了，變成平坦的小腹。隨後被轉入ICU精心護理，當天晚上血壓就正常，腹瀉也不再出現，血鉀很快就恢復正常，隔天就轉回普通病房，在慢慢休養後，可以開口進食，體重很快就增加，四肢不再那麼乾瘦如柴，臉蛋也變得圓潤可愛，這樣的結果，讓醫護團隊和女童父母都感動不已。

延伸閱讀

▸ 「台中大善人」象董今出殯！「11輛勞斯萊斯」組送行車隊 逾百名警力到場維安

▸ 超幸運！刮刮樂中1.6萬 男「加碼包整本」再賺3000萬

▸ 畢業生準時到班「打混近2小時才上工」 HR見狀怒批：要不得…網吵翻天