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台南做工行善團雨中送暖　為勞工打造遮風避雨的家

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風季節來臨，近期接連受到颱風外圍環流影響，連續數日下雨不斷，協助弱勢家庭整修房屋，改善居住環境安全刻不容緩，台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長積極關注臺南市的弱勢勞工，希望結合做工行善團志工，為弱勢家庭投入更多協助與溫暖，尤其在近期登革熱防治方面，也邀請做工行善團民力參與防疫，本週利用3個工作日，已為10戶弱勢家庭完成紗窗門的整修。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長也表示，近期做工行善團隊除了修繕房屋，也會巡視案家周邊環境協助清除容器積水等蚊蟲孳生源。除了感謝做工行善團志工的公益奉獻，也感謝近日台南市餐飲業職業工會提供棉被、鍋具等物資贈送給弱勢家庭，及提供食品慰勞修繕志工，臺鹽公司陳世輝總經理亦提供礦泉水慰勞志工辛勞，而多件修繕環境需要清理的案件，慈濟志工也參與協助處理 。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另大台南總工會鄭玉娟理事也前往官田區致送午餐及飲料慰勞志工，大台南總工會張松茂監事、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長帶領的團隊也都共同參與修繕。眾多民力與民間物資匯集，實現黃偉哲市長大水庫理論，共同創造台南有情有疼心ㄟ厝。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

左鎮區76年次彭姓案主，居住房屋老舊、多處毀損，隔間木板及牆壁大面積剝落，整體居住環境不佳，需重新整修。案主為低收入戶和具原住民身份，丈夫擔任粗工臨時工，家中經濟仰賴低收補助，家庭總收入不高，僅能維持基本生活，無法自費修繕房屋。勞工局「做工行善團」獲報通報到案家評估後，13日電氣工會志工到案家施工，家庭志工劉忠義和黃麗卿夫妻檔一同出席，協助案家進行電線配置施工，更換老舊電線、重新配線。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康區高齡陳女士年事已高無工作收入，領有中度肢體障礙證明，僅靠每月7千多元的中低收入老人生活津貼維持生計，無法自行修繕房屋，房屋天花板及牆壁多處剝落，電線及電燈老舊，需整修汰換以維持基本生活品質。本案做工行善團第一階段已修繕完成，後續新增磁磚黏貼工程，11日先由鋁製品志工拆除老舊鋁門，13日泥水工會進行客廳及房間地板磁磚施作。泥水工會今日出動許文科、許順評父子檔，其中許文科志工更是榮獲2023年勞工模範父親，另有夫妻檔蔡德發、邱秋香；謝孟峰、林宜靜投入參與修繕義舉。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）
官田區陳張女士年近80歲，獨自居住在破舊老房，為中低收入戶，每月僅領取中低收老人生活津貼，經濟狀況僅能維持基本生活。陳張女士所住老房年久失修，多處嚴重破損，不堪居住，經「做工行善團」會勘後，電氣工會先進行電源斷電及配線施工，泥水工會完成屋頂屋瓦、天花板、門框拆除，並由官田區清潔隊協助廢棄物清運，金屬工會完成屋頂鐵厝鋼板安裝施工，鋁製品工會完成門窗外框架施工，電氣工會接續完成電線、燈具、衛浴更換，及浴室廚房冷熱水管、排水管施工，泥水工會完成浴室地板磁磚安裝。本週鋁製品工會已進行鋁門窗片安裝，泥水工會則完成浴室牆壁磁磚安裝。今日由木工工會進行天花板輕鋼架、浴室天花板塑膠板安裝施工，家庭志工賢伉儷蔡崇安、蔡玉貞也到場幫忙，志願服務協會曹至清和陳雪惠夫妻檔也共同協助修繕事宜，後續將由油漆及電氣工會接力，齊心為改善案主居住環境共同努力。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

官田區渡拔里低收入戶賴先生家中有家具需求，木工工會志工一早便前往二手家具倉庫，準備床組及桌椅送給案家，並贈送台南市餐飲職業工會提供的棉被。此外，7日金屬工會也為安南區城西街坐輪椅的陳老先生，完成因颱風而嚴重破損之屋後水槽。台南市勞工局局長王鑫基表示，因為有做工行善團每一位志工的奉獻參與，用自己的假日時間，提供自身的專業技能，各工會分工合作，才能夠為弱勢勞工打造遮風避雨住家環境，與勞工局共同守護每一位勞工，讓溫暖照亮台南各角落。

▲台南市勞工局做工行善團修繕腳步馬不停蹄的兵分四路，分別到左鎮、永康及官田兩處進行修繕助弱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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