台南水道博物館設YouBike站　觀光旅遊更方便豐富

▲台南山上花園水道博物館，開園3年多至今入園人次已逼近180萬，為了擴大觀光資源，市府在博物館前建置YouBike，不僅遊玩方式更多元，也整合山區點、線、面觀光資源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

帶動台南郊區山線觀光熱潮的台南山上花園水道博物館，開園3年多至今入園人次已逼近180萬，為過去缺乏觀光人潮與觀光資源的山上區與周圍市鎮，帶來了可觀的旅遊收益，為了擴大觀光資源，帶動區域發展，市府在博物館前建置YouBike，不僅遊玩方式更多元，也成功整合山區點、線、面觀光資源。

台南山上花園水道博物館是近來南部山區的旅遊熱點，即使開幕即遇上疫情，仍憑藉著獨特壯觀的快濾桶等淨輸水設備，吸引大量人潮拜訪。但由於過去此處地處偏遠，也缺乏密集著名的觀光亮點，因此缺乏便捷的公共運輸網，也致使參訪遊客難以探索博物館周邊環境，更有效益地挹注在地。

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館方說明，過去由於交通較不便，遊客大多需要專程前來，且水道具離其他景點或山上市區仍有一公里的距離，遊客們較難與周遭串連規劃遊程，或是走入山上市區體驗在地風情，在民代爭取及黃偉哲市長支持下，設置YouBike，不論是到鄰近的南瀛天文館、左鎮化石館遊玩，還是探索山上老街老厝、欣賞曾文溪河畔風光，都更加便利，且環保與健康兼備。

文化局長謝仕淵表示，山上區擁有林雹古厝、全臺第一座玉二聖母廟山上天后宮等深具歷史意義的景點，以及市區無法見到的自然風景。現在環保、綠能、健康意識抬頭，透過低碳排的共享單車，串聯郊區景點，將觀光資源點線面整合，健康走讀故事豐富的臺南郊區，會試符合現代意識的作法。