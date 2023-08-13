祝賀慈院37歲！200鄉親響應回歸心靈故鄉　天未亮競跑8.7公里

▲花蓮慈濟醫院慶祝啟業37周年，近200位社區鄉親與醫院同仁，以健康路跑祝福花蓮慈院生日快樂。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院慶祝啟業37周年，最具傳統與代表性的「回歸心靈故鄉路跑暨健行活動」，睽違3年，終點站再度回到靜思精舍，8月13日清晨5時10分，近200位社區鄉親與醫院同仁自慈院圓環出發，迎著晨曦陽光，以健康路跑來祝福花蓮慈院生日快樂。

▲清晨4點半天色還未亮，大愛樓前廣場已聚集參加路跑、健行的朋友，隨著音樂旋律跟著護理師一起做暖身操。

總長8.7公里的路程，經過30分16秒，社區男子組楊子慶，率先跑回終點，緊接著是同組的林福勝與黃坤池，分別以30分41秒、32分45秒，贏得第二、三名。

▲▼林欣榮院長鳴槍開跑，參賽選手們自花蓮慈院出發。

清晨4點半，天色還未亮，大愛樓前廣場已聚集參加路跑、健行的朋友，隨著音樂旋律跟著護理師一起做暖身操。5點10分，由林欣榮院長鳴槍開跑，眾人沿著國福大橋、落羽松小徑、田間小路，在美景相伴下，以跑步、健走、騎腳踏車等不同的方式，回到心靈的故鄉靜思精舍，慶祝花蓮慈院生日。

出發後半小時，傳來第一位跑者即將抵達終點，楊子慶以30分16秒佳績成為第一名。楊子慶不僅是鐵人三項運動員，還是中華民國定向越野亞洲青年代表隊成員，楊子慶表示，他從幼稚園到高中都是就讀慈濟教育體系，跑回靜思精舍就像是回家一樣，很開心跑出滿意的成績。

「祝福花蓮慈院生日快樂！」吉安路跑協會的前理事長陳明裕，連續6年參加花蓮慈院院慶路跑活動，今年以35分31秒獲得社區長青男子組第一名。陳明裕開心地說，感謝慈濟一路以來，陪伴著花蓮人成長，也非常感恩花蓮慈院舉辦對健康很有幫助的路跑健走活動，他也分享，自從他開始培養跑步習慣後，年紀增長沒有成為他的阻礙，反而越跑越好。

▲回歸心靈故鄉路跑暨健行活動第一名楊子慶（中）率先跑回終點，緊接著是同組的林福勝（左）與黃坤池（右），分別贏得第二、三名。

醫院男子組第一名則是核子醫學科藥師湯岳勳，第四次參加院慶路跑活動的他表示，今年終於又能跑回靜思精舍，這條路線跑起來很舒服，風景也很漂亮，以路跑方式慶祝院慶，不僅讓大家養成運動習慣，每年也多了一個目標，真的很棒。

「跑回心靈的故鄉靜思精舍，補充了心靈的能量，體力、身體也都能量滿滿。」醫院長青男子組第一名眼科部主任李原傑醫師說，因為平常看診時間很長，所以他都藉由運動來維持體力。醫院長青女子組第一名則是醫事室專員楊陵湘，她每週跑步2到3次，她分享，跑步是她健身的其中一個方法，尤其在醫院裡工作，越會發現健康的重要性，所以平常就會練跑，而醫院的路跑活動更是不會錯過。

▲醫院男子組第一名則是核子醫學科藥師湯岳勳，他表示，這條路線跑起來很舒服，風景也很漂亮。

路跑健走回到靜思精舍，最令人思念的就是精舍師父準備的健康美味早餐。非常感恩師父們與慈院總務室供膳組團隊準備了風味絕佳的涼麵、蔬菜湯，以及精心獨特配方的杏仁漿、小葉紅茶等茶飲及開水，飽足每個人的胃，又能充分補充水分。

▲醫院長青女子組第一名則是醫事室專員楊陵湘分享，跑步是她健身的其中一個方法。

花蓮慈院每年透過院慶路跑，與全院同仁齊聚一堂，也邀請醫療志工、社區民眾前來參加，林欣榮院長表示，很感恩每年的院慶路跑都有數百位鄉親一起參加，慶祝花蓮慈院37歲，希望透過路跑活動增進大家的健康，未來一年也會持續推動中西醫合療，幫助更多的病人。

◎各組前三名成績如下：

社區男子組 楊子慶、林福勝、黃坤池。

社區女子組 陳瑤、許翠娟、孫劍梅。

社區長青男子組 陳明裕、王守睿、蔡昆霖。

社區長青女子組 謝婉華、李惠珍。

醫院男子組 湯岳勳、吳耀宗、黃信泰

醫院女子組 溫蕙甄、馮羿樺。

醫院長青男子組 李原傑、黃玄舜。

醫院長青女子組 楊陵湘、張素鳳、葉秀真。