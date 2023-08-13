馬尾正妹求救議員！老司機「一眼秒認出」　身分是爆乳網紅



▲應曉薇日前陪同許玲玲召開記者會。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

網紅「玲玲」日前遇上包裹詐騙，她收到簡訊通知後前往超商取貨付款，沒想到一開箱竟是廉價的鐵手環，且根本不是自己下單的商品，在求助無門的情況下只好向北市議員應曉薇陳情。日前，應曉薇陪同許玲玲召開記者會，呼籲民眾小心遇詐，不過就有眼尖老司機一眼就認出她的真實身份。

▲寫真網紅許玲玲被網友稱為「電眼精靈」。（圖／擷取自Facebook／許玲玲Sindy）

許玲玲11日上午在應曉薇的陪同下召開記者會，她控訴當時收到貨到付款簡訊通知，領完包裹打開後才驚覺遇到詐騙，至今已不小心上當2次，向寄送包裹的物流公司投訴，卻被對方不斷敷衍，她更質疑自己的個資已經遭到外洩，所以才會不斷收到「幽靈包裹」。

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除了關注詐騙事件外，記者會上的另一亮點便是「陳情人」許玲玲，即使口罩遮住了大半邊臉，但那雙水汪汪的迷人電眼，還是讓網友一眼就認出，她是曾推出過性感寫真的「電眼精靈」Sindy，紛紛直呼「許玲玲？ 眼睛看起來應該就是了」、「我看新聞一眼也是看到她啊」、「香炸」、「好正喔」、「來看大眼妹。」

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