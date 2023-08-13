巴西男爽擁6妻！排「床戰時間表」滿足壞壞慾望　想找代理孕母了

▲巴西一名網紅過去娶了9個妻子聲名大噪。（圖／翻攝自Arthur O Urso IG）

圖文／CTWANT

巴西一名網紅烏索（Arthur O Urso）因為娶了9個妻子而聲名大噪，但其中4人因為受不了離他而去，不過他隨後又娶了新歡，目前擁有6個妻子，為了讓每個人覺得公平，不會有被忽略的感覺，他們制定了一套「床事時間表」，更考慮找代理孕母。

據《鏡報》報導，烏索是一名有影響力的人物和模特兒，27歲的卡扎基（Luana Kazaki）是第1任妻子，此外還有21歲的艾蜜莉（Emily Souza）、24歲的桑托絲（ValquíriaSantos）、51歲的瑪麗亞（Olinda Maria）、23 歲的達米安（Damiana）和28歲的亞曼達（Amanda Albuquerque）。

▲烏索和每個妻子制定「床事時間表」。（圖／翻攝自Arthur O Urso IG）

雖然必須分享丈夫，但卡扎基認為和一夫一妻的關係相比，這對她來說更好，因為她安排和每個人相處的時間，讓彼此感情更好，並坦承在認識烏索之前，她未有過自由戀愛關係，但是她一直想要有不同於傳統形式的愛情，「因為我以前的所有關係都是一夫一妻制的，但都失敗收場」。

卡扎基透露，烏索的另外5個妻子，對她來說就像朋友一樣，相處得很融洽，和烏索甚至制定「床事時間表」，讓每個人都公平地得到關注，感受到被愛。一開始有點複雜，她們都不想遵循常規，因此花了3個月時間才適應。

談到組建家庭，卡扎基指出，烏索不想因為選擇生孩子，而讓任何一名妻子感到不安，討論後決定考慮代孕，雖然感到焦慮，但也很興奮，可以讓生孩子的夢想成真。

延伸閱讀

▸ 偵測月球背面「巨大熱源反應」 科學家：火山岩漿岩體的放射線熱能

▸ 媽媽起床驚覺3歲兒不見 他竟「逃家600公尺」去麥當勞

▸ 李玟驟逝／生前音檔流出⋯痛訴遭Bruce嫌「難搞難伺候」 知情人士不忍了