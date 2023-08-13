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準備性感戰袍犒賞老公　人妻下班見「婆婆進房1動作」秒崩潰

（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻抱怨，父親節當天先生說想看她穿性感戰袍，於是自己特別挑出幾套清洗、曬乾，準備晚上哄完小孩睡覺後要好好恩愛一番，誰知一下班就看到婆婆在房間裡收衣服，還把戰袍拿下來掛在牆上，讓她崩潰直呼「不知道有沒有被小叔看到」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「老公希望我能穿戰袍當他的父親節禮物，於是我早上就挑出幾套清洗、曬乾，準備晚上哄睡小孩後要大戰一場。算準其他人要回來的時間，趕緊從陽台收下來掛在嬰兒床的死角處，還特地藏在嬰兒床緣下方，總之是非常隱蔽的位置。」

父親節準備性感戰袍犒賞尪　人妻下班見「婆婆進房1動作」秒崩潰

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▲婆婆把源PO的戰袍掛在牆上，讓她崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

女網友提到，「那個角度沒有走進房間內部的話，是不會看到那邊有兩三根衣架的。而且只是區區幾根衣架應該不會特別注意才對。下班時間大家陸續回家了，我從廁所走出來的時候看到婆婆在我們房間裡，她一邊說衣服掛在這邊幹嘛一邊把我的戰袍拿出來掛在牆上的掛鉤。只要經過就看得很清楚的牆上。」

人妻崩潰直呼，「公公、婆婆可能不曉得那些布料是什麼，不知道有沒有被小叔看到」。貼文曝光後，網友紛紛留言「真的要好好兩人世界我寧願在外面開房間」、「婆婆進你們房間要幹嘛…沒幹嘛純突襲檢查的話我會氣死」、「我懂這種感覺！我曾經跟老公恩愛時，我媽突然到訪，嚇死人了」。

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