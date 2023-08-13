酸郭台銘｢說話不算話會被ㄅㄧㄤˋ｣？　侯友宜斥民進黨造謠

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨天在台南廟口開講，談陳進興案時形容當時槍聲「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」遭解讀影射鴻海集團創辦人郭台銘。對此，侯友宜今（13）日怒斥民進黨選舉奧步，抹黑造謠不斷，還強調他上任總統，會將光電弊案給一件一件查清楚。

侯友宜昨至台南市北區大觀音亭暨興濟宮開講，大談1997年陳進興挾持南非武官案，以「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」形容當時開槍的聲音。侯友宜表示，當時陳進興要求他卸槍才能進去，他為救人必須配合、說話算話，「在最危險的時候，叫你擔，你不能不擔」。不過，侯提到陳進興案，卻被解讀影射郭台銘，媒體報導，侯友宜在廟口強調「做人要有信用，說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」隨即在網路引起熱議。

對於民進黨扭曲「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ說」，侯友宜今日受訪強調，自己是在講過去他用生命保護台灣人民生命安全，現在他在選總統，最重要是要守護國家安全、保護所有台灣人性命，「過去我做得到，未來我也做得到」，這是他最大的目標。

話鋒一轉，侯友宜痛批民進黨選舉奧步，抹黑、造謠不斷，把一個本就不是案件的餵毒案、餵藥案，最終都是烏龍案，到現在民進黨總統參選人賴清德也沒道歉。侯強調， ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大家印象最深的就是光電弊案，到現在也沒水落石出，侯喊話「當總統會將光電弊案一件一件查清楚，這才是最重要的。」