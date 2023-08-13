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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑金爭議延燒！鄭文燦嗆黃國昌雙標戰神　他反擊：無恥到嘆為觀止

▲▼館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

前立委黃國昌12日在直播中指出，行政院副院長鄭文燦與涉嫌地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏、涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文等人關係匪淺，鄭文燦隨即反駁黃國昌是「看圖說故事」、「雙標戰神」。對此，黃國昌13日再度於臉書發文反擊，這些都是事實，哪來「看圖說故事」？鄭文燦與黑金洗錢的犯罪組織首腦共舞至此，他只能說無恥的程度令人嘆為觀止。

鄭文燦12日晚間在臉書澄清與郭哲敏、林秉文的關係，表示看完黃國昌對他的抹黑、指控，他才知道，原來要踐踏一個人的清白，只要有一張照片就可以隨便編故事，而不需要有實際的證據，這是真實的惡意，也是濫用言論自由的毀謗。他也批評，黃國昌常用看圖說故事的方式，扛著公平正義的大旗，用影射、連結的手法，任意控訴他人有違法事項，然而卻對於自己罪證確鑿的違法事實，輕輕帶過放下，雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭。

對此，黃國昌表示，「老實說，看到堂堂行政院副院長回應的方式，墮落至側翼網軍的水準，我感到非常悲哀。」

黃國昌指出，當歷次審查的專業意見皆反對在田中間設置捷運站，卻執意決定將捷運站址移往詐欺洗錢集團首腦郭哲敏「神準投資」的農地旁邊，會議主席不正是鄭文燦嗎？與亂搞職棒假球「鱸鰻」林秉文 往來密切，甚至公開力挺其用以郭哲敏聯手洗錢的PG Talk平台，還出入兩人共設的黑金招待所，不也是鄭文燦嗎？他直言，這些都是事實，哪來「看圖說故事」？

黃國昌大嘆，與黑金洗錢的犯罪組織首腦共舞至此，鄭文燦還有臉嗆他雙標？他只能說無恥的程度令人嘆為觀止。他再提到，可笑的是，鄭文燦之前說「講一次告一次」，怎麼這次不敢說要告了？難道是怕像過去被揭露跟好兄弟梁文傑一起接受賭博洗錢大亨陳盈助招待去澳門吃喝玩樂，惱羞提告卻被法院認證，再次被認證與黑金洗錢組織過從甚密嗎？更可笑的是，鄭文燦竟然還有臉拿三十幾年前蓋好的老家作文章，嗆他雙標，讓自己宛如側翼網軍。

此外，黃國昌也喊話，既然行政院副院長鄭文燦現身出來嗆，那就不要再躲在綠媒與網軍背後當藏鏡人，勇敢站出來公開辯論，「我們依法論法，一條一條講清楚。讓大家看看民進黨是如何濫用國家機器、又到底是誰在雙標？」

黃國昌表示，鄭文燦過去的確是他的學長，但現在卻已經是鱸鰻林秉文的學長，「我就是看不慣你們拿到權力後的傲慢、濫權與貪腐，面對綠營傾巢而出的追殺，我也無所畏懼。」

黃國昌最後提到，鄭文燦之前恐嚇大家說「講一次告一次」，企圖營造寒蟬效應，要大家閉嘴，今天晚上他就開直播「再講一次」，並和大家聊聊這陣子到底發生什麼事，晚上8點YouTube 見。

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