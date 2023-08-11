快訊／「88會館首腦」郭哲敏涉洗錢217億　法院裁定羈押禁見

▲洗錢大亨郭哲敏10日遭押送返台。（圖／記者張君豪翻攝）



記者黃哲民、黃資真／新北報導

88會館負責人郭哲敏涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，潛逃出境遭通緝，將近9個月後在泰國遭當地警方逮捕，並於10日被押返台移送新北地檢署，深夜諭知聲押禁見。今(11)日法院認為郭有逃亡之虞，裁定羈押禁見。

郭哲敏成立非法地下匯兌租織，涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，係將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平臺等層層轉換為具有形式上合法來源外觀之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，數年來經手匯兌金額超過27億元，今年2月23日遭到起訴。

不過，新北市調查局繼續向下深查，竟清查出郭經手之匯兌金額共計至少達217億154萬5434元，此部分由陳欣湉檢察官於今年5月26日併案新北地院審理。

新北地檢署經指揮警調為數波查緝，陸續搜索、拘提相關被告到案，總計查獲郭哲敏等21人涉案，同步搜索27處所，查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣641萬2959顆泰達幣（USDT，折合新臺幣約2.06 億元）。

郭逃亡近9個月後，在泰國被逮押解返台，10日深夜遭到檢方聲押禁見，郭身邊的女帳房陳品言、貼身親信「小安」張旭昇，則是在郭遣送回台前，8日自行前往投案，翌日雙雙遭法院裁定羈押。

此外，該案偵辦期間，新北地檢署檢察官王涂芝於去年11月11日爆發出入88會館爭議後，即於同日簽請迴避案件，並自請調查，而獲得檢查長同意，另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。

至於違反銀行法等案件偵辦過程、郭哲敏出境處置等，是否有人員涉有行政違失，及洩密瀆職等刑事責任部分，新北檢已分調字及他字案由主任檢察官調查、偵辦中。

羈押庭認為，郭涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項前段之指揮犯罪組織罪、銀行法第29條第1 項、銀行法第125 條第1 項後段之非法經營國內外匯兌業務罪、洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪、刑法第268條前、後段之意圖營利提供賭博場所、聚眾賭博罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，犯罪嫌疑重大，所犯有重罪，並有事實足認有逃亡之虞，且有勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，認有羈押之必要，裁定羈押並禁止接見通信。