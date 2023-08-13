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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌質疑與郭哲敏關係好、助購地　鄭文燦反擊：惡意羅織罪名

▲▼鄭文燦出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

前立委黃國昌12日在直播中指出，行政院副院長鄭文燦與涉嫌地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏、涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文等人關係匪淺。對此，鄭文燦晚間駁斥，「原來要踐踏一個人的清白，只要有一張照片就可以隨便編故事，而不需要有實際的證據」，反擊黃是真實的惡意，也是濫用言論自由的毀謗。

「依照黃國昌的邏輯，我也為黃國昌站過台，難道他家的違建也與我有關？」鄭文燦表示，看完黃國昌對我的抹黑、指控，我才知道，原來要踐踏一個人的清白，只要有一張照片就可以隨便編故事，而不需要有實際的證據。這是真實的惡意，也是濫用言論自由的毀謗。

對於黃國昌的抹黑指控，鄭文燦說明，林秉文是因為PGtalk在桃園舉辦公益捐贈，他代表市府參加，因此才有互動，其他縣市的藍綠地方首長，也是同樣應邀上台。而林秉文的其他狀況，他無法事前得知，更無法預知郭案，而可以事前迴避參加該公司的活動，「至於郭哲敏，我跟他沒有往來，也根本不知道他是誰」。

鄭文燦表示，擔任桃園市長8年，參與各式活動不計其數，合照過的人更是成千上萬，無法全面了解所有曾經和我合影的人，「用幾張照片就編故事誣陷我，這實在是太廉價的指控，是典型的惡意羅織罪名」。

鄭文燦說，他和黃國昌也有合照，由於黃當年在台大小我幾屆，過去稱呼他學長，過去也在選舉時幫他站台，「這樣說來，難道黃國昌家裡的違建也與我有關嗎？我就是幫他家的違建背書嗎？」

鄭文燦直言，黃國昌常用看圖說故事的方式，扛著公平正義的大旗，用影射、連結的手法，任意控訴他人有違法事項，然而他卻對於自己罪證確鑿的違法事實，輕輕帶過放下，雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭。

至於黃國昌質疑捷運選指，鄭文燦說，「桃園捷運綠線延伸線」已通過可行性研究，目前已經進入綜合規劃審議。在地方階段，市府必須尊重專業及民意，包括路線、場站及營運規劃，任何決定也要經過地方的公聽會，引入地方居民的意見，讓計畫更專業、更透明、更公開、更客觀。

鄭文燦說，在他擔任桃園市長任內，對於捷運GE01站的規劃，他主持專案會議時決議，GE01站附近地區不推動新增或是擴大都市計畫，「因此，附近地區土地，仍然保持現狀，也就是維持非都市土地特定農業區，沒有變更地目的機會，當然也不會圖利，更不會有暴利」。

鄭文燦直言，黃國昌的指控，只要隨便問一下地方的仲介公司，或者查詢土地實價登錄的資料（一坪約3萬左右），就知道價格並未太多變動，更沒有一坪20萬，「而這個我主持的專案會議，也有白紙黑字的公文紀錄，都可以調閱查證」。

「GE01站附近地區，從過去到現在，都是特定農業區，保持現狀，不得變更地目。」鄭文燦說，GE01站位置調整的相關討論，主要是綠線捷運工程顧問公司（PCM）的建議及地方發展的考量。

鄭文燦表示，該案工程顧問公司考量日後營運管理，將儲車場與主軌間由平面過軌改成立體過軌，因軌道坡度限制必須過軌長度需拉長，建議調整GE01站往西移動。另外一個考量是如此比較接近霄裡生活圈，符合霄裡地方居民的期待。而我接受這樣的建議，但確切位置為何，「我並沒有任何指示，這還是要由捷運專業單位來決定」。

鄭文燦強調，在他任內，既然正式決定不做GE01站附近地區任何新增都市計畫，如果要圖利任何地主，不可能做出完全相反的決策，讓土地保持現狀，不得變更，「黃國昌用魚目混珠的手法，把購地與車站選址，做了不當連結，這是真實的惡意」。

「以上這些資料，去年選舉時凌濤已經抹黑過一次，我也已經提告。」鄭文燦說，捷運綠線延伸線在不同階段，地方都有舉行公聽會，也有媒體的報導。任何人要得到相關資訊並不困難。

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