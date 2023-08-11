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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴品妤凌晨列23項政績　他轟「違背做人基本道德」：是穿越時空？

▲▼民進黨團 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／新北報導

館長陳之漢先前質疑民進黨立委賴品妤「賴品妤這7年當立委，她到底做了什麼？」賴品妤11日凌晨發長文列出23點政績，狠狠打臉館長。不過，國民黨立委參選人廖先翔批評，「您的政績在您就任前就核定了耶」，更直接表示，「賴品妤委員就任後或許有關心這個工程，民眾都會感謝，但說是您爭取的，並數落前任黃國昌任內沒有作為，是您橫空降世讓地方突然繁榮起來了，這我認為就有違做人的基本道德了！」。

陳之漢日前槓上賴品妤，雙方隔空交火。館長先嗆賴品妤Cosplay是在「物化動漫」，隨後又開直播攻擊，批評她「當立委7年做了什麼」。對此，賴品妤在臉書列出23項政績回應，要打臉館長。

對此，廖先翔批賴品妤，洋洋灑灑寫了一串政績，並說過去黃國昌擔任立委時毫無建設，「可是委員，您好幾項『自認的政績』都是在黃國昌擔任區域立委時核定的耶，您是有穿越時空爭取建設的特殊能力嗎？」

廖先翔指出，賴品妤是在民國109年的2月1號就職，因此她在臉書提到的「新社后橋銜接康寧街地下道工程」，這是新北市政府發包的工程，這案子大概從朱立倫時代開始規劃，並由李四川督導，侯團隊上任後延續辦理，中央也確實有補助。

廖先翔說，該案件在107年賴品妤尚未就任立委時就獲得中央核定，之後在109年2月26日動工，也就是在賴品妤就任後的第26天，「而您把這件事情當作您的政績，意思是您一上任就穿越時空讓中央在您就任前核定，並且天生神力的火速督導新北市政府在您上任的一個月內完成相關的設計、招標等行政程序，在您上任的第26天就舉辦開工典禮嗎？」

廖先翔大嗆，賴品妤就任後或許有關心這個工程，民眾都會感謝，但說是她爭取的，並數落前任黃國昌任內沒有作為，「是您橫空降世讓地方突然繁榮起來了，這我認為就有違做人的基本道德了！」。


 

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