　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者上中共宣傳部官媒談「賴清德踩美方紅線」　諷蔡英文派監軍

▲▼副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

▲副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日傍晚率團出訪友邦巴拉圭，而在出發前，中國解放軍宣布在東海軍事演習之外，世新大學教授游梓翔10日則受邀上中共中央宣傳部的官方媒體海峽衛視旗下網路節目「寶島報到」，分享6分鐘的評論，批評賴清德本次出訪踩到美方紅線，總統蔡英文還派2位「監軍」，分別為總統府秘書長林佳龍與副秘書長黃重諺。

賴清德率12日傍晚以總統特使身分率團赴巴拉圭出席新任總統就職大典。賴清德在出發前的談話提到，稍後就將登機出訪巴國、過境紐約，此行將深化台巴兩國邦誼、拓展台巴兩國合作，也會和世界各國領袖展開自信的交流，「讓國際社會知道，我們維護印太和平穩定所做的努力」。

在賴清德出訪前，中國相關單位的信息化戰爭也隨即啟動，一方面宣布於東海展開軍事演習，同時在文宣方面，也明顯聚焦在賴清德不被信任、麻煩製造者，以及蔡英文派監軍等論述。

對此，世新大學教授游梓翔10日就受邀上中共中央宣傳部的官方媒體海峽衛視旗下網路節目「寶島報到」，發表長達6分多鐘的評論。他在評論中表示，賴清德在出去之前，就已經採了美方的紅線，所以可以看到非常特別的是，這次出訪有幾個人，一位是總統府秘書長林佳龍，一位是總統府副秘書長黃重諺。

▼世新大學教授游梓翔。（圖／資料照）

洪秀柱國民黨中央的聯合辦公室開張_發言人游梓翔等三位（圖／記者陳明仁攝）

游梓翔說，有台灣媒體說，這些人都是蔡英文的人，賴清德現在去美國為什麼他們要陪著去，為什麼不帶親近幕僚，於是傳出賴清德去美國是蔡英文派了兩位大將「監軍」。他說，為什麼要監軍？這跟賴清德採了紅線有關，這次去是被美國要求非常低調，本來想要突破都做不到了。

「這次出訪感覺是非常不一樣，規格嚴重降低」。游梓翔表示，，賴清德出訪不僅是參選人，他也是台灣副手的身份，他去之前也不斷有發言，被認為他是危險的。他說，賴清德過去長期標榜自己是務實台獨工作者，務實還是後來補上的，然後還有最近說，作為台灣領導人，可以走進白宮，政治目標就實現了，「這不是公開主張法理台獨，所以他被認為是麻煩製造者」。

游梓翔說，賴清德這次去不是「面試」，這像是「補考」，因為前面被當掉，所以這次要去補考，在蔡英文跟美國眼裡，認為賴清德是不安全的，是麻煩製造者，所以蔡英文這個最聽話的乖乖牌，就派了兩位小弟去當監軍。

對於游梓翔在中共官方媒體的評論，涉外高層人士表示，賴清德在出訪團隊還沒有公布時，有部分媒體稱賴清德國安團隊中沒有蔡英文人馬，公布行程及成員後，卻反過來說，蔡英文派二位監軍隨團出訪。該人士笑說，這樣類中共官媒與在地協力者，利用網路媒體協助散布錯誤訊息，合力製造假新聞的手法，如今連名嘴、學者都配合傳聲。

ET快訊
快訊／田馥甄「緊牽前男友」！　是大咖男神全場炸了
「隱乳女神」白石麻衣曾因出手幫同學反遭霸凌
快訊／基隆大武崙沙灘一天3死　爸爸帶女兒玩水身亡
哈士奇肇事「被抓進警局」做筆錄！　正妹飼主收交通事故單怒了
萬里岸邊驚見男浮屍！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

數位部參與TWCERT／CC企業資安演練　助強化資安意識、防護量能

快訊／被指任內曾秘密發展核武　陳水扁批子虛烏有：兩蔣才有

學者上中共宣傳部官媒談「賴清德踩美方紅線」　諷蔡英文派監軍

民進黨稱侯友宜「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」恐嚇郭？　競辦公布逐字打臉

賴清德出訪巴拉圭、過境紐約　蔡英文期盼達成兩大核心目標

賴清德出訪巴拉圭過境紐約　和世界各國領袖展開自信交流

賴清德在記者會場地拍宣傳片　他轟：傲慢！6／25後就不接受提問

選戰倒數半年！侯友宜維安升級　增6名「保六總隊」隨扈

侯友宜喊「說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」　他批：像黑道恐嚇郭董

郭台銘2萬人造勢晚會空拍圖遭刪　網友：怕被發現空椅多過人

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

女研究生與網友相約遊高雄　他沒現身還傳血腥照恐嚇！

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

豪雨炸挪威！水壩「閘門失靈」洪水灌社區 房屋被沖走

賀瓏轟侯昌明「沒代表作還住豪宅」　陶晶瑩秒變臉..葉天倫：這是惡意

店貓趴透明板攤開整片肥美肚皮　2樓「死亡凝視」監視奴才催放飯

數位部參與TWCERT／CC企業資安演練　助強化資安意識、防護量能

快訊／被指任內曾秘密發展核武　陳水扁批子虛烏有：兩蔣才有

學者上中共宣傳部官媒談「賴清德踩美方紅線」　諷蔡英文派監軍

民進黨稱侯友宜「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」恐嚇郭？　競辦公布逐字打臉

賴清德出訪巴拉圭、過境紐約　蔡英文期盼達成兩大核心目標

賴清德出訪巴拉圭過境紐約　和世界各國領袖展開自信交流

賴清德在記者會場地拍宣傳片　他轟：傲慢！6／25後就不接受提問

選戰倒數半年！侯友宜維安升級　增6名「保六總隊」隨扈

侯友宜喊「說話不算話會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」　他批：像黑道恐嚇郭董

郭台銘2萬人造勢晚會空拍圖遭刪　網友：怕被發現空椅多過人

富邦一局灌4分、猛獅緊咬在後　5局富邦6比3領先統一

混血賀家兄弟迎在台首秀！親人全來笑說「還好有贏」

劉書宏「約喝豆漿」引遐想！　阿本曖昧對象質問：他是誰？

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

300萬人領紅包！勞動部8月發錢「最高領4萬」　7天進帳時間曝

3種處境遇到野火如何自保　發現「這徵兆」快回頭

快訊／基隆大武崙沙灘一天3死　爸爸帶女兒玩水身亡

快訊／基隆大武崙沙灘傳溺水！爸與女兒海中戲水　1人不治

黃旼炫登台眼眶泛淚了　經紀人「媒體室拜碼頭」送50嵐：請照顧他

被病人嗆胖！弱肌醫2方法「刮油剷肉24KG」激帥：別逼自己吃水煮

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

政治熱門新聞

白眼女神變芭比！黃捷入PTT又有震撼照片　粉色髮跳性感舞

郭台銘2萬人造勢晚會空拍圖遭刪　網友：怕被發現空椅多過人

旅行業不爽沒陸客　陸委會：陸方一再拒絕

分析2024總統選情　沈富雄：水牛起步、獼猴技窮、紙老虎消風

「質疑柯文哲都被打成綠營側翼」　她痛批：跟民進黨手法有何區別？

快訊／被指任內曾秘密發展核武　陳水扁批子虛烏有：兩蔣才有

證嚴上人見柯文哲提點「要茹素」　黃珊珊爆柯當場答應

侯友宜被酸口條差　他冷回：重要的是會不會做事

彰化最強母雞邀　侯友宜晚上到彰化

賴清德將登彭博商業周刊封面人物

賴清德過境美國　中國動員僑團黑幫滋事

賴品妤凌晨列23項政績　他轟「違背做人基本道德」：是穿越時空？

好脾氣的陳建仁都生氣！　林右昌曝搶救南投風災細節

分析／當局者迷！　郭台銘歹戲還能拖棚多久？

更多熱門

相關新聞

民進黨稱侯友宜「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」恐嚇郭？　競辦公布逐字打臉

民進黨稱侯友宜「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」恐嚇郭？　競辦公布逐字打臉

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日在台南進行廟口開講時提及當年與陳進興挾持南非武官時的狀況，其中，講到有人開槍，侯用「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」兩聲模擬臨場感。不過遭民進黨立委郭國文認為侯是在說「做人要有信任、說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」暗指鴻海創辦人郭台銘，轟侯友宜此番話是公然恐嚇。對此，侯友宜競選辦公室公布侯友宜現場談話逐字，並轟。民進黨為了選舉，不只斷章取義，甚至公然造謠，毫無身為政治人物的基本道德與羞恥心。

賴清德出訪巴拉圭、過境紐約　蔡英文期盼達成兩大核心目標

賴清德出訪巴拉圭、過境紐約　蔡英文期盼達成兩大核心目標

賴清德出訪巴拉圭過境紐約　和世界各國領袖展開自信交流

賴清德出訪巴拉圭過境紐約　和世界各國領袖展開自信交流

賴清德在記者會場地拍宣傳片　他轟：傲慢！6／25後就不接受提問

賴清德在記者會場地拍宣傳片　他轟：傲慢！6／25後就不接受提問

選戰倒數半年！侯友宜維安升級　增6名「保六總隊」隨扈

選戰倒數半年！侯友宜維安升級　增6名「保六總隊」隨扈

關鍵字：

學者蔡英文賴清德2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

陶朱隱園只賣1戶　他問「蓋來幹嘛？」網揭沒人買原因

遭爆不倫梁朝偉還生子！25歲人間芭比女星急發聲

港媒爆61歲梁朝偉「秘戀小36歲女偶像」！

改富邦聯名卡！好市多折抵「1新規則曝光」

阮經天切2車道撞混凝土車　碰撞畫面曝

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

國家警報大響！4縣市大雨特報　暴雨轟2地

開國道突暴雨「可打雙黃燈」？交通部答案曝

楊洋遭爆被王楚然「威脅散佈私密照」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

獨家／阮經天發生車禍！擦撞水泥車「車頭撞到脫落」

獸父性侵19歲女兒！精液衛生紙成鐵證

更多

最夯影音

更多
虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」

虎尾最後一隻水耕牛退休　到安養中心「衝池塘打滾」
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

阿金躺媽懷裡「吐舌白眼」　主人含淚道別下秒神反轉

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

凌晨3點見黑衣女路中爬　男嚇壞！背後原因惹鼻酸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面