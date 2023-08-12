學者上中共宣傳部官媒談「賴清德踩美方紅線」　諷蔡英文派監軍

▲副總統賴清德出訪巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮行前談話。（圖／記者宋良義攝）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日傍晚率團出訪友邦巴拉圭，而在出發前，中國解放軍宣布在東海軍事演習之外，世新大學教授游梓翔10日則受邀上中共中央宣傳部的官方媒體海峽衛視旗下網路節目「寶島報到」，分享6分鐘的評論，批評賴清德本次出訪踩到美方紅線，總統蔡英文還派2位「監軍」，分別為總統府秘書長林佳龍與副秘書長黃重諺。

賴清德率12日傍晚以總統特使身分率團赴巴拉圭出席新任總統就職大典。賴清德在出發前的談話提到，稍後就將登機出訪巴國、過境紐約，此行將深化台巴兩國邦誼、拓展台巴兩國合作，也會和世界各國領袖展開自信的交流，「讓國際社會知道，我們維護印太和平穩定所做的努力」。

在賴清德出訪前，中國相關單位的信息化戰爭也隨即啟動，一方面宣布於東海展開軍事演習，同時在文宣方面，也明顯聚焦在賴清德不被信任、麻煩製造者，以及蔡英文派監軍等論述。

對此，世新大學教授游梓翔10日就受邀上中共中央宣傳部的官方媒體海峽衛視旗下網路節目「寶島報到」，發表長達6分多鐘的評論。他在評論中表示，賴清德在出去之前，就已經採了美方的紅線，所以可以看到非常特別的是，這次出訪有幾個人，一位是總統府秘書長林佳龍，一位是總統府副秘書長黃重諺。

▼世新大學教授游梓翔。（圖／資料照）



游梓翔說，有台灣媒體說，這些人都是蔡英文的人，賴清德現在去美國為什麼他們要陪著去，為什麼不帶親近幕僚，於是傳出賴清德去美國是蔡英文派了兩位大將「監軍」。他說，為什麼要監軍？這跟賴清德採了紅線有關，這次去是被美國要求非常低調，本來想要突破都做不到了。

「這次出訪感覺是非常不一樣，規格嚴重降低」。游梓翔表示，，賴清德出訪不僅是參選人，他也是台灣副手的身份，他去之前也不斷有發言，被認為他是危險的。他說，賴清德過去長期標榜自己是務實台獨工作者，務實還是後來補上的，然後還有最近說，作為台灣領導人，可以走進白宮，政治目標就實現了，「這不是公開主張法理台獨，所以他被認為是麻煩製造者」。

游梓翔說，賴清德這次去不是「面試」，這像是「補考」，因為前面被當掉，所以這次要去補考，在蔡英文跟美國眼裡，認為賴清德是不安全的，是麻煩製造者，所以蔡英文這個最聽話的乖乖牌，就派了兩位小弟去當監軍。

對於游梓翔在中共官方媒體的評論，涉外高層人士表示，賴清德在出訪團隊還沒有公布時，有部分媒體稱賴清德國安團隊中沒有蔡英文人馬，公布行程及成員後，卻反過來說，蔡英文派二位監軍隨團出訪。該人士笑說，這樣類中共官媒與在地協力者，利用網路媒體協助散布錯誤訊息，合力製造假新聞的手法，如今連名嘴、學者都配合傳聲。