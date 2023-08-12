肝基會29周年！力拚2030年根除肝病　國健署2026年擴大BC肝篩檢對象

▲肝病防治學術基金會29周年慶。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣曾經每5人就有1人是B肝帶原者的土地，在肝病防治基金會創會董事長宋瑞樓教授的推動下，台灣率全世界之先為新生兒接種B肝疫苗，讓新一代B肝帶原率下降至1%以下。肝基會今（12）日舉辦29周年慶活動，為了達到2030年根除肝病目標，國民健康署署長吳昭軍致詞表示，將於2026年擴大免費B、C型肝炎檢查對象年齡，下修至「40歲以上」民眾可終身一次篩檢。

肝病防治學術基金會成立滿29年，今（12）日舉辦慶祝活動，邀請長期參與保肝、護肝的各界好朋友一同慶生，包含伯仲文教基金會董事長吳伯雄、台北市副市長李四川、台灣大學副校長張上淳、台大醫學院院長倪衍玄等，還有不少企業界、演藝界人士共襄盛舉，現場嘉賓雲集。

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1986年宋瑞樓教授擔任衛生署肝炎防治委員會主任委員，推動台灣新生兒全面注射B肝疫苗；肝基會於1994年成立之後，在各界人士贊助下，與衛生主管機關合作辦的免費肝病篩檢，希望喚起國人對肝病的重視。

肝基會董事長許金川致詞時表示，在各界努力下，慢性肝病及肝硬化已掉出國人十大死因之外，肝癌也從十大癌症死因第一位降至第二位，但每年仍有1.2萬人因為肝硬化或肝癌死亡，原因在於肝臟內部沒有痛覺神經，等到不舒服才找醫師做檢查已經來不及。

許金川指出，B肝疫苗政策推廣至今，1986年以後出生民眾都打過疫苗，肝病防治算是成功一半，但是在此之前、沒有接種過B肝疫苗，這些人可能是我們的家人、朋友，很可能就是等到肝病末期才發現，疾呼國人，不管有沒有B、C肝，應該每年至少做一次腹部超音波檢查，及早發現病灶、及早治療。

▲肝病防治學術基金會29周年慶。（圖／記者洪巧藍攝）

吳昭軍致詞表示，世界衛生組織（WHO）組織目標是2030年清除病毒性肝炎，台灣的目標則是2025年先消除C肝，2030進一步消除B肝。國內健保給付C肝用藥，今年5月底總共治療18萬1千多人，但要達到目標，後續還有5.1萬人要找出來接受治療。

吳昭軍進一步說明，目前成人預防保健服務B、C型肝炎檢查年齡為45歲至79歲終身一次，而針對1986年以前沒有打B肝疫苗民眾，預計2026年開始納入篩檢對象，希望趕上2030年之前清除B肝。

許金川表示，「全島一肝~全民腹超總動員」是肝病防治的最後一哩路。肝基會2021年3月推動「今年超了沒？全民腹超十年計劃」活動起跑，緊接著同年10月舉辦全台12家醫療院所同步腹超活動，2022年7月擴大至全台灣16家醫療院所同步腹超，2023年7月再串聯全台灣北、中、南、東含外島金門、馬祖共24家醫療院所同步腹超活動，期望全島一肝、遍地開花，建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，予以根治。