「不吃早餐只吃生菜」不養生　醫：膽汁濃度上升反易膽結石

▲南投醫院免費腹超檢查活動，在120人中揪出超過5成脂肪肝患者。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

衛福部南投醫院日前與肝病防治學術基金會合作舉辦免費腹部超音波檢查活動，計有超過120位民眾受惠，且發現其中有脂肪肝現象者高達54.7%；南投縣西醫診所協會理事長詹建盛指出，台灣約有20至40%民眾有脂肪肝，一般不會有明顯症狀，但有轉為脂肪肝炎、形成肝硬化，甚至病變為肝癌的風險，不可大意。

「今年超了沒？」活動於23日舉辦，現場由詹建盛、南投醫院院長暨肝膽腸胃科專家洪弘昌、肝膽腸胃科醫師賴馨吾親自為民眾進行腹部超音波檢查；除發現過半參與民眾有脂肪肝，也有約40%有腎結石、腎囊腫的狀況，另超過20%發現膽結石、膽息肉，更發現2位疑似肝臟腫瘤、1位疑似腎臟腫瘤，將協助安排進一步檢查。

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此次活動有過半民眾為首次接受腹超檢查，部分民眾多年前曾做過檢查、但未定期追蹤；黃先生表示其妹透過醫院公告幫忙報名，此次是第一次檢查，發現有膽結石症狀，後續會返診追蹤，陳小姐表示已超過5年沒接受檢查，此次夫妻一起報名，發現有輕度脂肪肝現象，回家後會重新調整作息與飲食，也認為該活動能讓自己更重視自身與家人的健康。

▲▼南投醫院院長洪弘昌、南投縣西醫診所協會理事長詹建盛親自為民眾進行腹超檢查。（圖／衛福部南投醫院提供）

洪弘昌表示，經關心詢問可發現許多民眾為減重或養生，不吃早餐或只吃生菜，造成膽沙或膽結石，而膽結石患者女性多於男性，近年隨飲食習慣改變，男性患者也有增加趨勢；洪弘昌說明，肝臟製造的膽汁會儲存在膽囊中，吃含有適當油脂的食物有利於膽汁排出，「若空腹過久，尤其是過了一晚再加上隔日不吃早餐，會使膽汁濃度上升、沉澱而形成膽沙、膽結石，或刺激膽息肉產生」。

詹建盛則指出，脂肪肝是三酸甘油脂在肝臟內的細胞質內形成白色泡狀類的堆積，分為輕度、中度及重度，但目前沒有藥物對脂肪肝有確定的療效，降血脂及降血糖的藥，則對降低脂肪肝有正向的幫助。

院方提醒，內臟的感覺神經較不明顯，初期症狀不明顯也不易察覺，大多靠意外發現病灶，定期接受健康檢查、事前預防及篩檢能夠即早發現病灶，達到早期發現、早期治療的目標，也呼籲民眾養成良好生活習慣，不熬夜、均衡飲食、不暴飲暴食、不抽菸、降低酒精攝取的量，並搭配適度的運動。