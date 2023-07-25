　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睡前紅酒也不能喝！肝病患須滴酒不沾　醫曝肝病癌變3步曲

▲▼翁銘彣醫師以「肝病三部曲」為題，向民眾說明從慢性肝病到肝硬化，最終至肝癌的發展過程。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

▲▼翁銘彣醫師以「肝病三部曲」為題，向民眾說明從慢性肝病到肝硬化，最終至肝癌的發展過程。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年的七月二十八日為「世界肝炎日」。花蓮慈濟醫院肝膽腸胃科與護理部團隊二十二日舉辦衛教講座暨病友會，由洪睿勝醫師、翁銘彣醫師與營養師徐彰怡分享，包括肝炎的傳染途徑、肝病從慢性肝炎到肝硬化、肝癌的三部曲，以及飲食控制重點等，希望與會民眾及病友可以更清楚肝病的治療與預防攻略。

▲▼翁銘彣醫師以「肝病三部曲」為題，向民眾說明從慢性肝病到肝硬化，最終至肝癌的發展過程。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據世界肝炎聯盟統計，全球平均每十二個人就有一人罹患B型或C型肝炎，每三十秒就有一人死於肝炎相關疾病，而台灣平均每六人就有一人是肝炎患者，盛行率是全球平均值的兩倍；儘管台灣自1984年起已全面實施嬰幼兒B型肝炎疫苗預防接種，一般成人仍有高達約15%的帶原率，國內目前約有200萬位B肝患者。

▲▼翁銘彣醫師以「肝病三部曲」為題，向民眾說明從慢性肝病到肝硬化，最終至肝癌的發展過程。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

洪睿勝醫師表示，B型肝炎有一半是經由母子「垂直傳染」，難以預防，另一半則是經由「水平傳染」。

花蓮慈院肝膽腸胃科洪睿勝醫師指出，在台灣越來越多的C肝患者已被根治的情況下，B型肝炎仍然十分盛行，原因包括B型肝炎有一半是經由母子「垂直傳染」，難以預防，另一半則是經由「水平傳染」；水平傳染是指接觸到帶有病毒的血液或體液而受到感染的方式，常見傳染途徑包括刺青、穿耳洞器械消毒不完全，或共用針頭、性交等。

▲▼翁銘彣醫師以「肝病三部曲」為題，向民眾說明從慢性肝病到肝硬化，最終至肝癌的發展過程。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

徐彰怡營養師強調，對肝病患者而言，連睡前小酌紅酒都會造成身體負擔，必須徹底落實滴酒不沾。

翁銘彣醫師以「肝病三部曲」為題，向民眾說明從慢性肝病到肝硬化，最終至肝癌的發展過程。他指出，B肝、C肝雖為慢性肝病，不像猛爆性肝炎會使肝細胞在短時間全部壞死，卻會長期反覆發炎結疤，久了形成肝硬化，發生腹水、肝昏迷、胃部或食道靜脈瘤出血，嚴重時可能致病。翁醫師表示，B肝要控制好，才能降低致癌機率，患者應戒菸戒酒，避免傷肝藥物補品，低鹽飲食以控制腹水，且定期回診追蹤治療，接受抽血和腹部超音波檢查。

▲▼翁銘彣醫師以「肝病三部曲」為題，向民眾說明從慢性肝病到肝硬化，最終至肝癌的發展過程。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

肝膽腸胃科主任陳健麟期望透過公共衛生與社會網絡，找出尚未進入醫療體系治療的C肝病人並給予治療。

為了讓民眾更加了解飲食控制的重點，徐彰怡營養師分享肝病飲食原則以及併發症的飲食調整。她表示，吸收充足熱量並維持理想體重，對處於穩定期（恢復期）的肝病患者而言是相當重要，需攝取高生理價蛋白質，避免高油烹調或加工、發酵、醃漬類食品。徐彰怡強調，除了日常營養攝取，「戒酒」也是一大重點，對肝病患者而言，連睡前小酌紅酒都會造成身體負擔，必須徹底落實滴酒不沾。

衛生福利部於二○一九年提出「二○二五年清除C肝計畫」，肝膽腸胃科主任陳健麟於衛教講座開場表示，過去幾年在業內專家及學者多年的努力下，臺灣的C型肝炎患者人數已顯著下降，期望花蓮慈院團隊能發揮偏鄉醫療的量能，透過公共衛生與社會網絡，找出尚未進入醫療體系治療的C肝病人並給予治療，加速達成目標。
 

ET快訊
快訊／醫院停車場離奇命案！　駕駛倒掛車外死亡
快訊／杜蘇芮外圍環流來了！　2縣市大雨特報
快訊／丁特急發「道歉聲明」：都自己人！
快訊／今年登革熱首例死亡！　40多歲女發病5天過世
大咖歌手影射跟「Jennie一夜情」！　韓網氣炸
快訊／台中大雅惡火2勇消喪命　二審改判違建工廠負責人緩刑
快訊／兒子暴斃家中！　媽媽奄奄一息
快訊／蔡英文確診！　行程取消
牛角燒肉7門市停業　員工突丟工作！資遣費爆爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮長胖了！陸警發布　屏東、恆春半島警戒

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

快訊／今年首例登革熱死亡！台南40多歲女性　發病後5天過世

收到「槍決通知」超派警告！沒出庭GG了　網細看傻眼：好俏皮

桃園是否停班課？張善政直說「可能性不高」：與北北基同步決定

快訊／財神爺降臨！　統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

睡前紅酒也不能喝！肝病患須滴酒不沾　醫曝肝病癌變3步曲

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、活動異動懶人包

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

杜蘇芮長胖了！陸警發布　屏東、恆春半島警戒

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

快訊／今年首例登革熱死亡！台南40多歲女性　發病後5天過世

收到「槍決通知」超派警告！沒出庭GG了　網細看傻眼：好俏皮

桃園是否停班課？張善政直說「可能性不高」：與北北基同步決定

快訊／財神爺降臨！　統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

睡前紅酒也不能喝！肝病患須滴酒不沾　醫曝肝病癌變3步曲

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、活動異動懶人包

杜蘇芮長胖了！陸警發布　屏東、恆春半島警戒

EASON遭主持人欺壓！　拿冰故意被翻「吃地上的」：反正你以前CIRCUS

10歲女童染流感4天亡！燒逾40度、意識不清　併發急性壞死性腦炎

申請補助！房東跳腳「害損失400萬」　租屋妹怒：逃稅關我什麼事

聖馬爾定醫院停車場離奇死亡！駕駛倒掛車外無呼吸　搶救仍不治

韓人氣女星生兒30分後慘叫「肺90%都血」　老公淚：死亡邊緣拉回她

鋼鐵人與「最萌身高差」新秀簽約　扣取邱期許兩人「轉大人」

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

漁民失蹤4天　遭「4.2公尺巨鱷」吞食慘死！剖肚挖出整袋屍塊

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

陸警將發布「首波警戒區」曝！明天起風雨加劇　豪雨轟東部、南部

更多熱門

相關新聞

2023全台24家醫療院所同步腹部超音波　守護國人肝臟健康

2023全台24家醫療院所同步腹部超音波　守護國人肝臟健康

肝病是國病，為喚起國人重視定期追蹤檢查，避免太晚發現肝癌的悲劇，肝病防治學術基金會（肝基會）呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶

全台24家醫院免費腹部超音波　檢出125人有病灶

保時捷公布2023上半年銷量

保時捷公布2023上半年銷量

全球保育級食蛇龜現蹤台南協助野放

全球保育級食蛇龜現蹤台南協助野放

2024QS全球頂尖大學排行榜出爐：北京大學排名17，台大升至69名

2024QS全球頂尖大學排行榜出爐：北京大學排名17，台大升至69名

關鍵字：

肝病滴酒不沾肝炎全球平均值肝病癌變3步曲

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面