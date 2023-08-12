郭董首場廟口開講成「怨柯大會」？　黃珊珊曾推薦的前里長陪同全程

▲郭台銘12日到北投石牌福星宮舉行首場廟口開講。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘對是否參選2024總統仍曖昧，但他近來頻公開宣講理念與國政擘劃，並且2度出席「主流民意大聯盟」造勢，今（12日）又在北投石牌福星宮舉行首場「廟口開講」，儘管自稱無意攻擊曾任台北市長8年的民眾黨2024總統參選人柯文哲，但仍說出「柯市長不做，我來做好不好」，且現場民眾也向郭陳情「柯P擺爛」。此外，曾獲台北市前副市長黃珊珊推薦參選2022年台北市議員的洲美里里長長蘇府庭亦全程陪同。

郭台銘12日上午9時半到石牌福星宮參拜，多名在地里長都出席，只是首場廟口開講，鄉親對郭的反應卻不如預期地熱烈，現場紅椅雖幾乎坐滿，但座位數不到百張，且有許多是廟方人員跟里長。郭的致詞主要針對他對關渡平原的願景規劃，包含想將該地打造成「AI科技谷」，並朝全台灣人均GDP第一名目標發展。

只是當郭台銘訴說對關渡平原發展的願景時，一度詢問現場鄉親，柯文哲做台北市長8年，「他們有幫你們解決嗎？」而鄉親則回應「嘸。」郭聽聞後表示，「你們講的，我沒說，我一點也沒講柯P沒解決這些問題」，希望媒體不要見縫插針，但「柯市長不做，我來做好不好？」此話一出，郭贏得一陣掌聲。

有鄉親當場也向郭台銘陳情，包含洲美平原務農不符經濟效益，希望「台灣的經濟工作者」來領導，好好規劃洲美平原跟關渡平原，更有人直呼「柯P齁，8年來都是擺爛」。

▲蘇府庭坐在郭台銘左側。（圖／記者呂佳賢攝）

不過郭台銘澄清，他今天來是帶著科技人、經濟人立場從不同角度、思維來看問題，提出他個人建議與答案，沒想到跟民眾陳情90％雷同，並沒有串通好，跟柯文哲沒有關係；至於民眾對於柯文哲的建議，他不予置評。

另外，郭台銘提及，他廟口開講第一站選在福星宮的其一原因是里長聯誼會決議，對方認為關渡平原與社子島開發牽涉到很多北投、士林市民想看到兩地有所改變。而今全程陪同郭台銘參拜的蘇府庭，其實就是台北市里長聯誼會榮譽總會長，過去參選2022議員時曾獲黃珊珊推薦。

▼郭台銘參拜石牌福星宮。（圖／記者呂佳賢攝）

