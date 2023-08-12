「能源政策不該緊抱神主牌」　柯文哲喊：體檢核四！核二核三延役

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

關於能源政策議題，國民黨總統參選人侯友宜提出安全重啟核四等能源政策，民眾黨總統參選人柯文哲則拋出2030年再生能源比例要達到40％，12日更提出「核二核三延役，並盡速體檢核四」主張，強調會加速更新電網，增加智慧供電與儲電裝置，直言「時代不同了，能源政策不該抱著神主牌，必須跟上國際潮流。」

柯文哲表示，新時代能源政策，不該抱著神主牌，固守舊思維。2050浄零碳排已是全球趨勢，如今全球各大品牌都已經加入RE100倡議，轉用綠電、促進能源轉型，但台灣許多廠商想搶綠電憑証卻苦搶不到，台灣持續缺乏綠電的事實，讓許多企業愈來愈喪失競爭力。

柯文哲批評，對於這樣的國際趨勢，民進黨仍抱著神主牌，全部壓在天然氣發電，比重高達50%，孤注一擲，但燃燒天然氣不但有碳排問題，國際局勢和能源價格變動劇烈，也讓國家能源供應風險過高。

至於侯友宜所提出的能源政策，柯文哲批評，不僅迴避企業需要綠電且需求越來越多的事實，也看不到他對於再生能源發展需要同步提升輸配電、儲電的做法與路徑。所以他主張，台灣要更大力道增加再生能源比例，讓「零碳產業」成為「台灣10年願景工程」，台灣必須在10年內達成電動車輛及充電樁數量翻5倍，達到國家電網智慧化，讓潔淨、穩定、永續、效率成為台灣能源的代名詞。

柯文哲指出，能源配置多樣性與穩定和國家安全息息相關，核電做為重要基載，他主張核二核三延役，並盡速體檢核四。然而，核一廠已經進入除役階段多年，許多配件難以取得，延役不但緩不濟急，更徒增社會紛擾，更別提新北市府與台電為了高階核廢料的乾式貯存廠爭訟多年，根本上減少了核一廠在2028年延役與再發電的可能性。

「政策要有推力與拉力，台灣一邊要大力推動能源轉型，一邊要改善電力管理效率。」柯文哲強調，他會加速更新電網，增加智慧供電與儲電裝置，用高效儲能及智慧增能，建置兼具「集中和分散」搭配的多元電力系統，因應國際減碳壓力，建構國家能源安全，達到淨零碳排與環境永續的目標。他直言，時代不同了，能源政策不該抱著神主牌、固守舊思維，必須跟上國際潮流。