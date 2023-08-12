好脾氣陳建仁都生氣！　林右昌曝搶救南投細節：縣府一問三不知

▲林右昌連2天挺進盧山災區 居民熱情鼓掌肯定加油。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）



記者陳家祥／台北報導

卡努颱風來襲全台下起暴雨，重創中南部山區，中央雖在第一時間關注、並派駐人力到場，但近來南投縣長許淑華大動作抨擊中央，引發中央地方究責爭議。對此，內政部長林右昌表示，中央從3日起到5日，共計發布了67條黃、紅色土石流警戒，但縣府災變中心直到5日才提升為一級開設，「反應實在太慢」；此外，詢問災情細節縣府更是回報慢、一問三不知。回顧整個救災過程與縣府的互動，林感慨，「大家也應該可以了解，好脾氣的陳建仁院長為什麼會生氣」。

林右昌說，此次卡努颱風造成南投縣仁愛鄉出現土石流災情，之前因為正在搶救災並不是檢討改進的好時機，但現在搶救災到一個段落，而且南投縣許淑華縣長為了轉移此次防救災不力造成廣大民怨，這幾天對媒體的發言多所扭曲且惡意攻擊陳院長與中央，因此有些事實與過程還是必須還原讓社會大眾了解。

林右昌指出，杜蘇芮颱風來襲時，在台東、花蓮、屏東、南投等山區都降下豪雨，山區土石的含水量已經都很高。這次卡努颱風雖然從台灣北部經過，但從氣象局預報顯示，在中、南部山區的降雨將會比北部更大，「因此，中央災害應變中心從海上警報發佈開始，就一直提醒各地方政府要注意山區土石流災害，特別是中南部縣市山區務必要提高警覺，要做預防性撤離與易成孤島地區的防災準備」。

「大家都有看新聞，回憶一下那幾天的氣象報導，南投山區雨量預報是否都是紅得發紫的一片？是否早就提醒山區土石流災害發生？」林右昌說，中央應變中心在8月3日下午及晚上，針對南投縣分別發布了34條土石流黃色警戒的溪流，還特別註記提醒在入夜後很可能會提升為紅色警戒，因此也再次提醒鄉公所跟縣政府務必要提早進行預防性的疏散撤離。

到了8月4日上午，農業部針對南投縣發佈16條土石流紅色警戒溪流，8月5日則進一步發佈了17條紅色警戒，但縣府並沒有立即下令也沒有協助鄉公所執行緊急應變撤離。

林右昌說，因為，南投縣政府在8月3日的時候，縣府災害應變中心僅僅是三級開設，到8月4日才二級開設，一直到了8月5日才提升為一級開設，「這樣的反應實在太慢！」

林右昌說，以受災最重的仁愛鄉來說，在土石流紅色警戒地區的保全戶總計有464名，但僅僅撤離了94人。其中受災最嚴重的三個村，親愛村保全户84人只撤了8人，南豐村（南豐加油站週邊地區）保全户340人只撤了13人，精英村（盧山溫泉馬赫坡週邊）保全户34人只撤了5人。

此外，災害應變時針對有慢性病的患者（心臟病、糖尿病）或是孕婦更是列為應優先進行預防性後撤的對象。8月5日，陳院長跟縣市長視訊時，南投許淑華縣長提到有8位洗腎患者需要救援，但中央指揮中心一直跟南投要名單、地址以及聯絡方式，卻一直得不到正確完整的資訊。

林右昌說，為此他直接在中央應變中心找來衛福部、消防署以及國軍召開小組會議，直接指揮要求務必在最短時間內找到人，並確認健康狀況。到了8月5日晚上才把人全部找到，也才有辦法在8月6日天候狀況一許可，馬上派直升機把人接出來。

接著林右昌說，災害發生後，縣府也沒有第一時間進駐鄉公所應變中心以直接掌握災情協助調度指揮（反觀高雄是第一時間就直接由祕書長進駐），中央詢問災情細節不是回報速度緩慢，不然就是一問三不知。

林右昌說，他在8月6、7日連續2天進入到仁愛鄉並深入到受災最重的盧山地區，但除了南投縣消防局人員外，很驚訝居然沒有看到一名南投縣府人員。而兩度進到盧山地區，民眾跟我說縣長都沒有來，卻是部長連續來2天，「盧山溫泉地區受災嚴重，而且還有民眾與遊客受困在河岸對面，縣府其實應該成立前進指揮所才是」。

到了8月6日下午，林右昌說，他從盧山回到霧社，到仁愛鄉公所應變中心開會，路上剛好碰到十軍團章指揮官也在現場，我看到軍方同仁有些氣餒，後來才知道因為指揮現場資訊掌握不確實，讓國軍弟兄疲於奔命做了許多白工。而鄉公所同仁則在會議上哭訴人力不足，但中央都已經派了這麼多人進駐救災，為何南投縣府沒有派人員進駐協助？大家面面相覷，沒有人敢說，一付欲言又止且萬般無奈的樣子，感覺深怕說出來會得罪什麼人一樣。

林右昌說，8月6日下午，消防署蕭署長也同樣忍不住了，要求縣消防局長跟許縣長回報，一定要立即指派縣府高階人員進駐仁愛鄉協調聯絡搶救災工作，否則就要跟媒體揭露，「最後在晚上才回覆，將規劃一名參事人員進駐」；林說，他跟蕭署長說，其實仁愛鄉需要的不是派個參事來，而是應該動員全縣府力量進駐災區。

林右昌表示，這些過程，到今天才說出，並不是要指責誰，而是不希望同樣的情形未來在南投繼續發生，「而大家也應該可以了解，好脾氣的陳建仁院長為什麼會生氣的原因了吧」。