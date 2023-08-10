徒步+空拍機投入搶修！仁愛鄉僅63戶停電　民生用電幾已全面恢復

▲台電南投區處出動空拍機勘災，加速搶修復電。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風外圍環流引進西南氣流，在台灣中部降下豪大雨，造成南投縣仁愛鄉地區傳出嚴重停電災情；台電南投區處表示，仁愛鄉偏遠部落停電戶數一度高達4924戶，但經連日搶修，截至9日下午5時止已剩63戶，且民生用戶幾乎已近全面復電。

台電南投處指出，搶修工作一度受台14線、投83、85、87、89線道路多處不通阻礙影響，但道路一經搶通，人力車輛與機具立即挺進災區；而在道路不通又急需進入查報災情時，除利用人力輕裝步行及騎機車，更啟用空拍機，以科技化方式，勘查無法進入的土石坍方、道路中斷、橋樑塌陷等地區的受損線路設備，取得較具全景完整性的影片進行災損狀況評估，以更安全、快速及即時並妥善地安排復舊計畫，儘速復電。

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中央災害應變中心指揮官暨內政部長林右昌和台電公司總經理王耀庭、經濟部次長曾文生日前分別赴設於台電仁愛服務所的前進指揮所，和災情慘重的南豐村瞭解關心搶修進度和停復電情形、慰勉團隊同仁辛勞；台電南投處長張毓哲表示，希望在最短時間內，盡力讓受災家戶儘快恢復供電，請停電戶多加體諒。

▲道路不通，台電緊急由挖土機協助挺進搶修。（圖／台電南投區處提供）

張毓哲提醒，若發生停電事故可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或台電網站「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊，並將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路，或仍習慣打電話的用戶通聯使用。