牙醫師公會募捐物資支援仁愛鄉　陳時中籲：及早撤離高風險病患

▲牙醫師公會募捐支援仁愛鄉災民、慰勞救災前線人員，前衛福部長陳時中（左3）出席捐贈儀式。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風導致連日暴雨、仁愛鄉重創成災，道路數度中斷，居民家園滿目瘡痍、缺糧少藥，所幸各界愛心不斷湧入，牙醫師公會全國聯合會也熱情支援，捐贈大批物資給南投縣政府，希望幫助仁愛鄉儘早恢復往日榮景，也呼籲鄉親有力出力、一起伸出援手。

立委羅美玲、縣議員蔡銘軒及前衛福部長陳時中今天上午出席在蔡銘軒草屯服務處舉辦的捐贈儀式，捐出50台卡式瓦斯爐、3百瓶瓦斯罐，以及關廟麵、成人和嬰幼兒紙尿褲等物資，牙醫師聯合會理事長江錫仁與南投縣牙醫師公會理事長李泰憲另贈予慰問金，慰勞災民與第一線救災人員，由縣府社勞處副處長張木斌代表接受。

牙醫師公會指出，過去就持續為仁愛鄉民義診，也在第一時間關注災害狀況，當地的牙醫醫療站積極響應募捐：針對災區電力中斷及民生用品短缺，除了食物，特別募集卡式瓦斯爐及尿布；仁愛鄉道路經數日搶修，物資陸續送進山區，公會期盼拋磚引玉、提升大眾對偏鄉災後重建的關心。

針對這次嚴重災情，陳時中建議除了加強偏鄉醫療資源，未來也要及早撤離洗腎等高風險病患，以及時獲得妥善治療；羅美玲與蔡銘軒則感謝牙醫師公會團體的愛心援助，以及投美獅子會前會長李美玲所支援的卡式瓦斯爐與瓦斯罐，期盼公私合力，一起幫助災民共度難關、早日重歸正常生活。