新冠疫情影響大！去年國人平均壽命79.84歲　比前一年少1.02歲　　

▲內政部公布去年國人平均壽命79.84歲，新竹市81.72歲最長壽。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部11日公布「111年簡易生命表」，國人的平均壽命為「79.84歲」；其中，男性76.63歲、女性83.28歲。另外，與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。另外，最長壽的縣市為台北市，平均83.75歲，平均壽命最低則為台東縣，76.46歲。

內政部指出，受新冠肺炎疫情、人口老化影響，111年國人死亡人數為20萬8,129人，較110年增加2萬3,672人，其中65歲以上死亡人數15萬8,737人（占全國76.27%），較110年增加2萬1,483人。另外，111年粗死亡率為8.92‰，較110年增加1.06個千分點；標準化死亡率為每十萬人口443.9人，較上年上升9.5%。

內政部說明，觀察歷年數據發現，若當年度死亡人數增加幅度較大、標準化死亡率較上年增加時，會出現平均壽命較上年減少的現象。111年因死亡人數較上年增加2萬3,672人（+12.83%）、標準化死亡率上升9.5%，致國人平均壽命較110年減少1.02歲，其中男性減少1.04歲、女性減少0.97歲。

以直轄市而言，111年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以臺北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命均以台北市最高。

以各縣市平均壽命而言，111年以新竹市81.72歲最高，台東縣76.46歲最低。內政部補充，東部縣市平均壽命較西部縣市低，台東縣、花蓮縣與全體國民平均壽命分別差距3.38歲、2.26歲，但已分別較101年縮小1.72歲、1.14歲。

內政部表示，各國都很重視生命表的編算，國民平均壽命是衡量國家基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部每年編算生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。

▼101-111年國人平均壽命趨勢圖。（圖／內政部提供，點圖放大）

