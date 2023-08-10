快訊／內政部又發錢了！　第2波3萬元房貸補貼入帳

▲內政部長林右昌宣布，第2波3萬元房貸補貼10日入帳。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部長林右昌表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」第2批合格戶約10萬戶，已於10日由360家金融機構陸續撥款支持金3萬元至約定繳納貸款本息帳戶中，並在帳戶存摺會顯示「行政院發」字樣。另外，提醒符合資格的民眾，均可於今年12月29日前提出申請。

林右昌指出，第2批經審查符合資格的申請案件約有10萬戶，民眾可以透過「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」查詢申辦進度。

內政部也再提醒符合第2批核撥資格的民眾，支持金會直接存入核定戶於金融機構的約定繳納貸款本息帳戶；如果申請者未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先的帳戶已結清，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款，如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領。

林右昌說明，房貸支持專案申請件數已累計至64萬戶，營建署持續加速審核作業，民眾查詢後若發現申請案件未出現在8月10日撥款的核定名單內，請耐心等待與體諒，營建署將持續分批公布核撥結果與名單，民眾可隨時上網查詢申辦進度。

林右昌呼籲，本專案受理申請至今年12月29日止，符合申請資格的民眾，可至「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」提出申請，民眾若有各項支持專案申辦疑問，歡迎民眾於週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢服務人員。