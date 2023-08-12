防火防災觀念紮根　雲林小小消防員暑期營多元生動

▲2023雲林縣小小消防員暑期營，透過闖關活動使學生學習正確的防火、防災觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局為提升雲林縣國中學生防火、防災意識、體驗消防工作，今（12）日於豐泰文教基金會綠園區辦理「2023雲林縣小小消防員暑期營」，透過闖關活動使學生學習正確的防火、防災觀念，提供暑假期間學習課外新知園地，以灌輸學生防火防災意識。

暑期營活動內容有各式有趣闖關活動，如黑暗搜索體驗、消防負重體驗、繩索斜降體驗、CPR操作體驗、拋繩槍救援體驗、水保防災小遊戲體驗及各種防火防災宣導等各式豐富生動內容，關卡內容多元有趣，藉由每一關卡的考驗，讓同學發揮團隊精神，凝聚向心力，為爭取最高榮譽而努力。

副縣長謝淑亞表示，今年度為強化小朋友防火防災意識，於暑假期間擴大舉辦3場次消防暑期營活動，由玩樂中學習到各式防火防災知識及技巧，是不錯的生活體驗，最重要的是希望各位同學透過與消防人員的互動，建立正確的防火防災觀念及瞭解消防工作的重要性，將全民消防概念帶入校園及家庭。

雲林縣消防局副局長蕭哲明表示，今年活動與豐泰文教基金會共同辦理，藉由這次寓教於樂的體驗活動將正確的防火防災觀念向下紮根，深植學子心中，藉由闖關遊戲傳達莘莘學子正確的避災觀念及避難逃生技巧，使雲林居家防火安全得以提升，共同創造雲林「住」的安全。

▲2023雲林縣小小消防員暑期營，透過闖關活動使學生學習正確的防火、防災觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）