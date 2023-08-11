雲林動物誤觸獸鋏傷害案頻傳　動植物防疫所移除35枚各式陷阱

▲民眾家貓誤觸遭捕獸夾受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣山區及偏鄉地區傳出多起動物因獸鋏及山豬吊受傷案件，雲林縣動植物防疫探究其原因，發現許多農民為預防農損及不知法規，進而造成動物傷害及違法使用陷阱受罰。動植物防疫所將到社區和校園加強宣導。

根據雲林縣動植物防疫所統計，近3年來共清除19個鐵製捕獸夾、2個山豬吊和1組釘床，另查獲13個鱷魚型塑膠捕獸夾。進一步分析，主要夾傷的以流浪狗、貓為主，但也有家犬和家貓各1案例。雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，農民為預防農損及不知法規下，設置獸鋏等陷阱，曾發生農民為預防農損設置鐵製捕獸夾，卻夾傷他人的家犬，依違反動物保護法開罰。

▲民眾所飼養家犬遭捕獸夾夾傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植防疫所為防範獸鋏、山豬吊等陷阱違法使用，以健全動物福利，也為讓民眾更清楚法規規範，配合農業部補助計畫，除了在斗六市湖山社區發展協會舉辦宣導會，未來也會深入校園，由宣導人員透過影像解說和實物展示，期望增進農民對獸鋏及相關法律的認識，降低動物受傷風險及違法情事。

雲林縣動植物防疫所提醒，民眾應善待身邊犬貓及動物，違法使用獸鋏等陷阱導致動物受傷，依據動物保護法規定，可處新台幣1萬5000元至7萬5000元以下罰鍰；呼籲民眾不要使用或持有捕獸鋏，以免受罰。

▲雲林縣動植物防疫所共清除19個鐵製捕獸夾、2個山豬吊和1組釘床，另查獲13個鱷魚型塑膠捕獸夾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）