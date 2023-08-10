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台南強降雨35座抽水站全數啟動　黃偉哲宣布防災二級開設確保市民安全

▲台南市災害應變中心10日上午10時30分宣布提升為二級開設，水利局從9日晚到早上緊急啟動35座抽水站，並封閉林森及小東地下道，以確保民眾通勤通學安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市災害應變中心10日上午10時30分宣布提升為二級開設，水利局從9日晚到早上緊急啟動35座抽水站，並封閉林森及小東地下道，以確保民眾通勤通學安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因西南風影響，台南市10日清晨打雷、下起豪雨，強降雨造成多處積水，台南市長黃偉哲關心積水狀況，要求市府團隊以最快速度處理，確保市民通行安全。台南市災害應變中心10日上午10時30分宣布提升為二級開設，水利局從9日晚到早上緊急啟動35座抽水站，並封閉林森及小東地下道，以確保民眾通勤通學安全。

市府水利局表示，根據氣象資料顯示，截至12時0分，最大三小時雨量為安平區159毫米、安南區133毫米、南區130.5毫米(皆達短時豪雨等級)，最大時雨量為安平區85.5毫米、北門區84.5毫米、安南區64.5毫米，最大10分鐘雨量為安平區24毫米、北門區23.5毫米、西港區16.5毫米，都已超過排水的設計標準，造成部份區域積淹水，黃偉哲市長要求本市抽水站及移動式抽水機全力啟動，如道路或地下道有積水狀況應優先封閉，並引導民眾改道。

▲台南市災害應變中心10日上午10時30分宣布提升為二級開設，水利局從9日晚到早上緊急啟動35座抽水站，並封閉林森及小東地下道，以確保民眾通勤通學安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府水利局表示，台南市大型移動式抽水機共499台，現場已布設492台，其餘供適度調派使用。截至今中午12時前，抽水機安平站、海東D站、青鯤鯓站、喜樹站及文賢站等35座抽水站起抽，抽水量近213萬噸。台南多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有強降雨情形，安南區、東區、永康區及仁德區等多處受雨影響產生積淹水情事，另東區大同地下道及北區小東地下道目前封閉中，請民眾提早改道行駛。

▲台南市災害應變中心10日上午10時30分宣布提升為二級開設，水利局從9日晚到早上緊急啟動35座抽水站，並封閉林森及小東地下道，以確保民眾通勤通學安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局昨晚由水利局員工進駐水情中心守視及處置災情，持續防汛巡查作業，針對抽水站、移動式抽水機油料及電瓶測試及運轉正常、水門啟閉、排水路通暢、在建工程及破堤工程防汛整備等檢視確認，以降低劇烈降雨對本市造成的影響。由於10日強降雨持續、災情擴大，台南市災害應變中心於上午10時30分宣布提升為水災二級開設，市府災害防救辦公室、消防局、警察局、民政局、水利局、工務局、環保局、新聞及國際關係處等機關（單位）進駐永華災害應變中心，執行各項災害應變處置工作，另請各區公所同步調升，登入EMIC系統填報災害應變中心開設情形。

市府提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。

據了解，台南地區雨勢太大，南化水庫洩洪至後堀溪，採自由溢流；水利署發布淹水警戒： 二仁溪-南雄橋水位11.05M >= 二級警戒11M(堤頂高17.37M) ，警戒區:關廟區，請及早應變，並遠離河川區域，如上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府進行疏散撤離；台南市仁德區淹水一級警戒（台南市南區站6小時雨量184.5mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（如：仁德區－保安里，文賢里，上崙里，二行里，新田里，後壁里，仁德里，太子里，一甲里，大甲里，中洲里，仁義里，土庫里，成功里，仁愛里，光復里，南灣里，中西里），建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

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