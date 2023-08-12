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基金會連3年贈單車頒助學金　受益弱勢學子樂喊：每天騎車上學

▲「快樂迎開學幸福上學去」為弱勢學子送上50輛全新腳踏車及安全帽與每人1000元助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「快樂迎開學幸福上學去」為弱勢學子送上50輛全新腳踏車及安全帽與每人1000元助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

來自台南的戴竹基金會長期關注弱勢學童，於每年暑假開學前辦理「快樂迎開學、背書包上學去」助學金捐贈，今（12）日攜手虎女獅子會、國際獅子會300E1區第二專區、第三分區為雲林家扶孩子們送上50輛新腳踏車及助學金，為弱勢學子送上充滿愛與希望的禮物，在歡笑聲中迎接新的學習旅程。

今日上午曾獲外交部邀請在國慶酒會中演出的邀薩克斯風樂手陳昭志現身虎尾頂溪多功能活動中心帶來彩虹彼端、望月想愛人等精彩演奏，為捐贈活動揭開序幕，珈珈曲線運動館老師們上台舞曲帶動跳「熱情的沙漠」炒熱現場氣氛。虎尾鎮長丁學忠、社會處長林文志、頂溪社區發展協會理事長蘇坤福一同與會，對於公益活動給予肯定支持。

▲「快樂迎開學幸福上學去」為弱勢學子送上50輛全新腳踏車及安全帽與每人1000元助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林于恩開心的說，新腳踏車有很多段變速，以後騎車上學輕鬆不費力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年升上國一的家扶學子林于恩，一獲贈全新的腳踏車迫不及待馬上騎了起來，林于恩開心的說，以後每天都要騎這台腳踏車上學，還有很多段變速，讓騎車上學更能輕鬆不費力。陪同出席的阿嬤也相當的欣慰，也表示感謝家扶及戴竹基金會，因為自己體力不佳，所以要送于恩上學都很不方便，今年于恩將上國中有腳踏車就能自己上學，減輕接送時的困難。

不僅是戴竹基金會所捐贈的50輛單車與50份千元獎助學金，虎女獅子會亦發揮愛心共籌了六萬八千元與國際獅子會300E-1區第二專區、第三分區也共籌8萬2千元。戴竹基金會施松吉表示，對雲林弱勢孩子們的關懷歷時第三年，捐贈腳踏車、安全帽和助學金不僅是物質支持，更是實質對孩子們鼓勵和關愛。

雲林家扶廖志文主任感謝戴竹基金會，這份愛心的支持為學子們點亮學習之路與亮光，在溫暖捐贈活動中，不僅是腳踏車、安全帽還有50名孩子每人1千元獎助學金，感謝「快樂迎開學、幸福上學去」，還有虎女獅子會的公益精神，共同為孩子們打造一個更美好的學習環境，讓他們自信地邁向知識的海洋。

▲「快樂迎開學幸福上學去」為弱勢學子送上50輛全新腳踏車及安全帽與每人1000元助學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲孩子們牽著剛領到的腳踏車，各個都開心地笑瞇了眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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