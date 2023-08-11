張麗善戮力解決區域排水問題　新興大排治理工程動土

▲興排水朱丹灣區段因通水斷面不足、渠道淤積等狀況，導致排水不易。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市新興大排因區域開發及氣候變遷影響，原排水設施經常發生強降雨後積淹水情形，影響民眾及行車安全；雲林縣政府向中央爭取6500萬元經費辦理「新興排水朱丹灣區段治理工程」，11日舉辦開工動土典禮。

水利署副總工程司白烈燑表示，新興大排原本通洪斷面比較小，這次工程會把寬度從5公尺拓寬為8公尺，並挖深2公尺，達到25年不溢堤保護標準，有效改善淹水問題，感謝縣府積極努力，讓明德里民可以安心生活。

雲林縣長張麗善指出，新興大排由於經濟發展迅速，土地利用型態轉變，地表不透水面積增加，加上氣候變遷，暴雨量加大等因素，致使現有排水設施無法負荷；又新興大排流入虎尾溪，如遇颱風豪雨，虎尾溪水位高漲，市區的內水無法順利經新興大排排入虎尾溪，致淹水災害頻傳。

▲今日新興排水朱丹灣區段治理工程動土活動，有縣長張麗善、水利署副總工程司白烈燑、第五河川局副局長陳世峰、縣府水利處長許宏博等人共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，感謝水利署挹注含用地費共6500萬元，協助地方改善將近400米排水路，謝謝斗六市公所協助土地徵收，完工後將會增加一條堤防道路，讓鄉親從明德北路到萬年路更便利，工程預計240日曆天完工，希望不但讓排水系統順暢、道路平整方便，也有助於提升斗六地區文旦產業發展。

斗六市長林聖爵表示，感謝水利署及張麗善縣長帶領的縣府團隊願意解決新興大排將近30年淹水問題，相信治理完成後，不但對市區排水有很大的幫助，對文旦產業也有正面提升。水利處長許宏博表示，新興排水朱丹灣區段因通水斷面不足、渠道淤積等狀況，導致排水不易，工程完成後，符合10年重現期距之洪峰流量及25年不溢堤保護標準。