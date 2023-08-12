人妻中獎「7張發票」被婆婆拿走　老公還勸別執著：那不是正財

▲人妻難得中獎7張發票，被婆婆拿走之後，在家中引發一陣風波。（圖／記者蕭筠攝）



記者林彥臣／綜合報導

一名人妻表示，自己難得運氣爆棚，中了7張發票，卻被婆婆跑進房間拿走了，讓她氣得跟婆婆理論，沒想到老公沒有居中協調，還用「別執著，那不是正財」當說詞勸說，讓夫妻兩人引爆進一步的衝突。

原PO在日前在《匿名公社》發文表示，上個月運氣爆棚，對中2張1000元、5張200元發票，總共有3000元的獎金，暫時方在房間裡的梳妝台，之後打算兌換之後存在悠遊卡裡，給孩子買東西，某天洗完澡後，梳妝台上的發票卻不見了。

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原PO指出，經多方詢問之後，確認就是婆婆拿走的，就急著要求歸還，但婆婆辯稱「好心幫忙對獎」還說這些發票全都沒有中，已經拿去丟掉，讓她趕緊去垃圾桶找發票。

原PO接著說，婆婆後來又改口發票被小姑拿走，打電話跟小姑追討，卻被回了一句「那是媽媽給的，跟我沒有關係」。

原PO強調，當下她忍不住氣哭，沒想到老公也沒幫她講話，還勸說「那不是正財，不要執著」，她也不甘示弱，拿走了老公錢包裡的3000元，勸他說，「別執著」。

原PO說，老公後來也被她氣得不肯同房睡覺，跑去跟小孩睡，早上起床到要上班時，連正眼都不肯看她一眼。

網友對此回應表示，「這種老公，還是離一離吧」、「以後還是會的，門要鎖」、「我欣賞妳！婆婆這算侵佔，直接跟婆婆講這樣的行為是犯法的！」、「婆家是有多困苦？連3000也要偷？」、「會不會以後分財產你老公也會說不是正財不要執著？」、「你存載具內比較好中的你自己決定，你老公有問題」。