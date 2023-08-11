人妻發票中3千「被婆婆偷拿給小姑」　老公不挺：不是正財別執著！

▲婆婆偷拿原PO中獎的發票。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「我氣到一直哭，我老公也不幫我說話！」一名女網友發文表示，難得發票中了3000元，想買東西給小孩，怎料婆婆卻在未告知她的情況下，把中獎的發票全拿走，並交給小姑。事後她向老公哭訴，結果對方卻說「那都不是正財」，不用執著，讓她很傻眼。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她上個月對中2張1000元發票和5張200元的發票，本來放在房間的梳妝台，想著之後要存在悠遊卡、買東西給小孩。由於她最近很忙，所以一直沒去換錢，怎料日前洗完澡後，她就發現那幾張發票不見了。

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因為房間只有夫妻倆、小孩和婆婆會進去，所以原PO立刻詢問婆婆，「果然是她拿走的，還說她好心幫我對發票！」她當下氣得說，那些發票都有中獎，並要求歸還，怎料婆婆卻嘴硬，說發票根本沒中獎，已經丟掉了。

原PO後來去翻垃圾桶，婆婆才改口，說這些發票已經拿給女兒（原PO小姑）丟。原PO得知後打電話給小姑，結果對方卻推卸責任，說這些發票是媽媽給的，與自己無關。

聞言，原PO氣到一直哭，「難得中發票，而且不是小錢，是3000塊！」怎料老公卻不幫忙說話，反而說這筆錢不是正財、不用執著！於是原PO便馬上從老公錢包拿走3000元，也要對方別執著，「他反而生氣的跑去跟小孩睡，早上起床到要上班連正眼都沒看我一下，我中的錢要我不要執著，他自己還不是一樣」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這是小偷的行為欸」、「這次偷發票，下次偷存摺」、「東西是你的，要不要給誰，是你決定」、「以後東西收好，免得又被偷走了」、「這什麼老公啊？話說小姑沒主動還嗎」。還有網友建議，「我中獎一律先寫上名字，因為去兌換時要對身分證」、「請善用APP，記得去載具歸戶，綁定銀行帳號」。