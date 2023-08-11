孩在「復健科練走路」痛到哭！她忍10分鐘大罵：誰體諒我　網戰翻

▲太太受不了小孩哭聲，大罵「吵死了」。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

身體不適時，難免會有情緒。一名網友發文表示，日前到醫院看診時，注意到有個小孩在復健科的診間外哭，過了10分鐘後，就有個太太大罵「吵死了！」而孩子的媽媽則立刻道歉。只不過，那位太太還是很生氣，覺得大家都是不舒服才會到醫院，如果她體諒這個小孩，誰體諒她？這段過程曝光後，引發網友討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，她去醫院看診時，注意到復健科的診間外有個小孩在尖叫、哭，她探頭看了一下，年紀約莫10、11歲，「不知道是腳有什麼問題，從腰部到腳都有穿鐵的支架，我不清楚那個名稱是什麼」。

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原PO觀察了一下，發現小孩走路似乎會痛，所以媽媽就在一旁拉著，「他一直哭說不要不要，但媽媽都會一直鼓勵」。過了大約10分鐘，有個太太大罵「吵死了，要練走路去外面！」媽媽當下立刻道歉，但太太依舊很生氣，說小孩已經影響到自己，「小孩一直哭，讓她頭很痛」。

這時，另位阿桑出面緩頰，說小孩就是不舒服才會到醫院，要太太體諒一下。聞言，太太更直接說，她也是不舒服才會到醫院，那誰要體諒她？一旁的媽媽只能頻頻道歉，並讓小孩坐下，孩子也就安靜了下來。

對此，原PO坦言，或許有人覺得拿小孩道德綁架不好，但她真的覺得那位太太可以好好說話，突然罵人實在很沒禮貌。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小孩哭鬧喊叫我覺得看情況，如果吃飯，那當然要制止，但小孩生病且復健肯定痛，真的要多一點同理心」、「就是有病痛才在醫院啊！因疼痛而喊叫是正常的吧，尤其是小朋友」、「人家就在復健門診，憑什麼叫人家去外面，嫌吵不會自己去外面等」、「體諒不是應該，但那個太太很討厭」、「媽媽很辛苦」。

不過也有少部分網友認為，「大家都是來看醫生的，沒誰應該體諒誰」、「你不怕吵，不表示別人也不怕吵」、「吵到別人是事實，這就是道德綁架」。還有網友覺得沒有誰對誰錯，「雖然說吵到別人是事實，不過這就是去醫院復健治療的過程不是嗎？沒有誰對誰錯，多點包容心吧」。