如何用一句話證明去過台灣？　陸客秒回「這7字」：從來沒聽過

▲如何用一句話證明來過台灣？（示意圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

大陸和台灣的部分用語和文化相差很大，陸客來旅遊時甚至被考倒？一名大陸女網友日前到台灣旅遊，發現在購物結帳時，店員都會問一句從來沒聽過的話，逛街時也有不同之處，好奇其他人是否也有遇過，且好奇「如何用一句話證明去過台灣？」文章曝光後掀起討論。

原PO在小紅書發文透露，日前到台灣旅遊，不過結帳的時候，店員突然問「統編、載具需要嗎？」這句話她從來沒有在台灣以外的地方聽過，覺得相當新奇。她也意外發現，台灣的UNIQLO有販賣鮮花，直呼「台灣人也太幸福了吧！」同時也好奇，其他大陸網友是否能夠用一句話，證明自己曾到台灣旅遊？

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▲很多台灣人會將發票存入載具。（示意圖／記者曾筠淇攝）



不少人看到後紛紛表示，「請支援收銀」、「內用外帶？剛開始聽不慣，還以為是內衣外帶還是內衣外穿什麼的」、「蛤？」「傻眼貓咪」、「甜度冰塊」、「真的假的？」「甘安內～？」「呷飽沒」、「87」、「福利熊熊福利」、「去冰會有小碎冰哦，可以嗎」、「不好意思請問…開頭要加不好意思」、「請緊握扶手，站穩踏階」。

也有許多網友對於「統編、載具」特別有感，「有會員嗎？發票存裡面嗎？」「我還以為載具是什麼交通工具」、「發票存載具嗎」、「我一開始以為載具是不是袋子啥的，因為我說要的時候，就給了我一個袋子」、「我的第一反應是交通工具，在大陸用到『載具』這詞，一般是在遊戲裡指車啊、飛機之類的」。