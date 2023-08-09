吃火鍋遇小孩狂尖叫！他提醒遭寶媽嗆「沒同理心」：覺得吵可離開

▲原PO去吃火鍋，隔壁桌的小孩卻瘋狂尖叫哭鬧。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名媽媽日前在火鍋店吃飯，放任不會說話的孩子哭喊卻未制止，此時女網友的丈夫上前提醒，卻被冷回「你覺得吵可以不要在這裡吃，可以離開啊」。接著媽媽還嗆，「有沒有同理心啊？」誇張行徑讓人相當傻眼。

原PO在「匿名公社」表示，她和丈夫去火鍋店吃飯，看到隔壁桌的母子3人正在用餐，結果媽媽一直自顧自吃火鍋，放任其中一個還沒學會說話的孩子吼叫、哭泣，全程從未制止。

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原PO表示，由於孩子的聲音真的很尖銳，此時丈夫主動上前提醒該名媽媽，「不好意思，可以請妳控制一下小孩嗎？」結果遭對方回嗆，「小孩哭鬧這是我能控制的嗎？你覺得吵可以不要在這吃，可以離開啊！」之後這名媽媽不斷碎念，「又不是我能控制，有沒有同理心啊？」此話一出，讓原PO和丈夫相當傻眼。

貼文一出引發熱議論，網友相繼表示「典型的會生不會教，然後被說又不知道改的人，可以看到小孩的未來」、「換妳吵她，如果她覺得吵，她就會離開了」、「如果是我就開始在他們耳邊更吵，不過我會先跟老闆知會一下」。

不過，也有網友認為媽媽頗有難處，指出「沒有誰對誰錯，主要也是當爸媽和個人的修養和素質，懂得善解人意的人會把小孩子先帶出去或體量別人，自私的人才會把錯怪在別的地方」、「我覺得她也沒講錯，只是沒公德心跟不會教小孩而已，妳也不能限制她什麼，去跟店家反應還比較有用」、「雙方都有苦說不出」。

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