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「飢餓遊戲」團隊進軍2023世客博　現場協尋主持人

▲「飢餓遊戲」團隊進軍2023世客博

▲「飢餓遊戲」團隊進軍2023世客博，觀旅局長周柏吟(左四)帶來桃園美食與主持群分享。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

全球首屆、2023世界客家博覽會在桃園登場，廣邀五大洲、124個客家社團帶動國內外的文化交流，使桃園能見度與知名度大開。知名綜藝節目「飢餓遊戲」不缺席，在世客博展區打造大型實境遊戲現場，但關鍵時刻主持人居然不見了！主辦單位緊急向參與世客博的民眾協尋，邀請更多人到世客博同樂。

「飢客任務-尋找主持人」為本次世客博活動環節之一，21日「戀愛上線中」主持人何妤玟、梁赫群、白雲為活動互動宣傳，桃園市觀旅局長周柏吟到場支持，帶來新屋鵝肉、封肉，以及客家小炒等桃園美食與主持群分享。

▲「飢餓遊戲」團隊進軍2023世客博

▲世客博桃客饗樂旁的「飢餓遊戲」。（圖／記者楊淑媛攝）

「飢餓遊戲」為實境外景節目，打著萬「餓」贏為首，我要活下去的口號，開創台灣新型態綜藝節目，節目主持人孫協志、王仁甫、許孟哲、還有蔡黃汝（豆花妹）、以及吳函峮（峮峮）每週接受飢餓挑戰，受到廣大粉絲喜愛。

「飢客任務」原來是款大型實境遊戲，有不同關卡，民眾只要到世客博內的「飢餓遊戲總部」，掃描QR code加入飢客任務 LINE官方帳號，點選故事內容了解遊戲內容，跟隨故事情進入集點任務，跟著線索闖關、完成任務，不但能與內建主持人相框合照印製賀卡，還能獲得抽獎資格。活動獎品豐富，每週LINE Point點數、超商禮物卡限量放送、還有機會抽到台北諾富特華航機場飯店住宿券、品坊西餐廳餐券。

2023世界客家博覽會從8月11日開展已11天，到10月15號為期66天，「飢餓遊戲」團隊不缺席，定期舉辦「一日任務」活動。王仁甫將於8月25日、孫協志8月27日、許孟哲9月03日、蔡黃汝(豆花妹)9月23日，以及峮峮10月14日現身擔任一日關主，歡迎遊客粉絲到世客博追星打卡。

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