權自立再爆「侵犯女童」墜樓亡！兒現身報驗　姊喊：別打擾孩子

記者陳以昇、戴若涵／基隆報導

桃園市蘆竹區私立開南大學20日發生墜樓案！一名53歲權姓男子涉嫌侵犯國小女童，還拍下上百部影片、猥褻照片，警方接獲情資到桃園逮人時，權男畏罪墜樓當場死亡。事後權男身分曝光，竟是20年前犯下「大貓偷拍案」的權自立，稍早檢警相驗其遺體，權男姊姊透過葬儀社表示，「希望不要打擾孩子」。

▲權自立於開南大學4樓摔落，雙腿變形亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，本案緣起為花蓮縣刑大8月初在轄區執行搜索時，意外發現一組行動硬碟，檢閱內容赫見有身穿國小運動服的女學童遭一名成年男子強制性交，警方深入追查後，鎖定嫌犯為權姓男子（有強制性交、兒少性剝削、詐欺、組織犯罪等前科），立即會同偵查隊共同偵辦。

▲權自立21日相驗，姊姊、兒子到場。（圖／記者陳以昇攝，下同）

檢警20日下午接獲情資，權男將於開南大學現身，遂前往逮人，不料，過程中權男竟從4樓走廊窗戶墜樓，當場雙腿變形、失去生命跡象，經緊急送醫搶救後宣告不治。

檢方21日下午2時30分，在部立桃園醫院B2往生室對權姓男子進行刑事相驗，由權男兒子到場報驗；權男姊姊則透過承辦葬儀社表示，「希望不要打擾孩子」，也不願做出任何說明。

權男姊姊在與葬儀社短暫溝通後，獨自一人靠在走道牆邊沉思，隨後再進入往生室。檢察官及法醫在進行約20分鐘相驗後，搭電梯離開。