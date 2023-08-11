雨勢不穩溫馨提醒反引網熱議 　市府：基於職責提醒市民外出安全

▲中華醫大感謝黃偉哲市長率領市府團隊治水有成，三爺溪流域防洪治水工程完工後，即使面臨豪大雨襲擊，校園仍安然無恙、相關排水系統正常運作，也無積水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲臉書貼出中央氣象局資訊，引發網友為「台南11日是否應該放淹水假」熱烈討論，台南市政府發言人田玲瑚表示，這段時間的雨勢不太穩定，有持續，有陣雨，基於職責應提供民眾最新氣象局資訊並提醒注意外出安全，市府也會要求相關局處隨時注意水情因應。

田玲瑚強調，黃偉哲市長最重視安全議題，要求行政部門全力動員，以最快速度處理強降雨後積淹水問題，確保市民通行安全。但行政部門仍需依法行事，依據氣象預報停班停課標準及實際狀況，才會宣布是否停班停課。

田玲瑚表示，其實不只是台南，從高雄到台北，都受到極端氣候短時間暴雨帶來的影響，相信不管是哪一個縣市，不管是哪一個政黨，都是努力提升治水防洪的能力，保障市民安全。台南昨天包括安平、安南、南區都達到暴雨等級，市府第一時間啟動所有抽水站和行動抽水機，全力加速退水。

田玲瑚說：「台南要特別感謝中央政府在前瞻建設與其他相關預算的支持，例如中華醫事大學、崑山科技大學和三爺溪流域一帶，近幾年來的積淹水情況都有明顯減輕。」