西南季風影響台南豪雨　水利局持續監控並加強夜間巡視

記者林東良／台南報導

中央氣象局目前針對台南地區發布大雨特報，市長黃偉哲提醒市民朋友，近期天氣較不穩定，目前降雨逐漸趨緩，但外出仍需留意天氣狀況，降雨可能影響市民朋友通行，如需出門，記得攜帶雨具也請務必注意行車安全。

▲台南市水利局指出，南區灣裡路88巷附近、安南區朝皇宮及城西街等，截至11日9時止，無積淹水災情傳出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局表示，依據氣象局情資顯示，台南市受西南季風水氣影響，11日凌晨沿海開始有對流發展並移入，降雨約於3-5時最強，截至5時40分止，最大累積雨量安南及南區74.5毫米、七股65.5毫米；最大時雨量南區63毫米、安南52.5毫米、仁德41毫米；最大10分鐘雨量安南20.5毫米、安平14毫米、南區13毫米，主要影響沿海安南到南區一帶。

為因應持續的西南風影響，水利局維持水災三級開設因應，由專人進駐水情中心24小時守視及處置災情，同時針對降雨明顯區域，加派員至現場巡視及檢視抽水機等設備是否正常運作，並進行必要的緊急應變，如南區灣裡路88巷附近、安南區朝皇宮及城西街等，截至11日9時止，無積淹水災情傳出。

水利局提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以避免阻礙水流。