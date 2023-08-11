台南白河張慶芳紀念圖書館開館　「蓮田上的知識方舟」傳遞知識力量

▲台南市由民間捐贈的第一座的公共圖書館「白河區張慶芳紀念圖書館」歷經3年施工，11日正式開館營運，副市長葉澤山與捐贈者張志育董事長賢伉儷等各人共同剪綵。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市由民間捐贈的第一座的公共圖書館「白河區張慶芳紀念圖書館」歷經3年施工，11日正式開館營運，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席開幕典禮，與捐贈者張志育董事長賢伉儷等各界人士一同剪綵，開心迎接第一批進入的大小朋友讀者。





副市長葉澤山表示，非常感謝白河出身的遠洋漁業企業家張志育董事長，以父親張慶芳名義捐贈1億元在白河興建紀念圖書館，並且完全信任市府團隊，從決定捐贈開始至今歷經七年之久，其中雖經過10次流標，但很高興今年圓滿開幕，感謝張董事長家族的大愛，帶給白河居民一份最珍貴的禮物。



黃偉哲市長10日在正式開館營運之前，特地前往圖書館向各界開箱介紹館內設施，並表示台南圖書借閱率在全國名列前茅，感謝張志育董事長的捐獻，為地方提供更好的閱讀環境，市府將持續推動文化建設，歡迎市民親臨張慶芳紀念圖書館，培養帶著走的知識力量，並強化自身競爭力。





張志育董事長說，白河相對於市區而言，各項公共資源較為匱乏，有感於知識可以帶領孩子走向更遠的世界，而自己的父親對鄉里事務也一向熱心，因此以父親名義捐贈圖書館，希望讓更多白河子弟享受閱讀的樂趣。





負責建築設計的陳永興建築師指出，「張慶芳紀念圖書館」的設計，結合白河蓮田以及捐贈者遠洋事業版圖的意像，創造「蓮田上的知識方舟」為設計理念，打造專屬白河蓮鄉印象的圖書館，1樓為兒童閱讀區及樂齡期刊區，2為青少年區、 資料檢索區及會議室，3為開架閱覽區。建築挑高通透，引入自然光線與空氣，節能又環保。





張慶芳紀念圖書館啟用後，讓白河區市民可享受嶄新的閱讀與學習環境，區公所表示日後也將結合在地特色及社區活動，提供民眾多元的藝文空間。今日包括立委賴惠員、市議員王宣貿、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰也到場見證並祝賀圖書館開幕的喜悅時刻。