北市社宅漏水狂噴　他酸徐巧芯「跨縣市議員」：迴力鏢又快又急

▲「斯文首善」社會住宅10日發生淹水。（圖／陳炳甫辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

北市議員徐巧芯近日跨縣市砲打台南前瞻建設，因較友善民眾黨主席柯文哲的立場，被質疑不敢批評台北市大同區公辦都更案「斯文首善」社會住宅漏水問題。徐則緊急發文表示要清查是否有弊端。對此，基進黨議員李宗霖11日質疑，徐巧芯接獲外縣市的踢爆就像撿到大秘寶一樣猛力攻擊。想不到北市淹水，竟只是輕輕帶過，她到底是台北還是台南的議員？

對於社宅淹水，徐巧芯昨日（10日）晚間在臉書PO文簡短表示，社宅遇雨就淹水是工程品質問題，但「我們不會把漏水當成什麼外面飄進來的雨」，台北市長蔣萬安除了要協助修繕，也要清查是否有疏失或弊端，「如果有，就會是柯文哲市府任內的責任」。

對於徐巧芯說法，李宗霖表示，徐巧芯猛烈的炮火怎麼不見了？還是因為迴力鏢來得又快又急，來不及反應？才交屋一年4個月的社宅，地下室的「噴水」量已經遠遠超越台南半戶外停車場噴雨進來的程度。台北市議員的職責都沒做好，不要再跨縣市來監督了。

李宗霖說，徐巧芯接獲外縣市的踢爆就像撿到大秘寶一樣猛力攻擊。想不到台北市昨天淹水、社宅漏水，竟只是輕輕帶過，以「漏水也是社會住宅常見的問題」「市府責無旁貸」等話語就想敷衍過去，讓人分不清她到底是台北還是台南的議員。

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李宗霖說，台北市花了數百億蓋社宅、千億打造海綿城市，施行效果竟然在大雨下就破功展露原形，這樣的成效還敢對其他縣市的建設指指點點。他說，徐巧芯再不打柯真的就不聰明了，再這樣下去護柯，迴力鏢只會打到自己而已。