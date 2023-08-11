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TPOC／郭台銘大造勢後聲量不增反減　侯友宜提核能創聲量高峰

▲郭台銘屏東造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘屏東造勢。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選總統，預計舉行十場「主流民意大聯盟造勢」，9日的屏東場更是多位藍營民代至現場力挺。然而，根據TPOC台灣議題研究中心網路聲量調查顯示，侯友宜在8月9日公布完整的能源政策，創造超過2.7萬則聲量，超過月初高峰的數值。反而郭台銘屏東大造勢只維持在約2.2萬則，和前一天的聲量相比不增反減。

郭台銘9日晚間南下屏東，出席「主流民意大聯盟」說明會，現場號稱動員人數超過2萬人，挺郭台銘選總統聲浪不斷，而郭台銘在大進場時握手時間將近40分鐘，然而，TPOC分析，根據媒體報導指出，站在台上力挺郭台銘的國民黨民代、鄉鎮市長人數不若5月初的造勢場合，顯示在國民黨7月全代會後，被國民黨提名參選總統的侯友宜已逐漸「定於一尊」，而郭台銘則可能有「消風」的趨勢。

TPOC指出，為了解郭台銘與侯友宜近期的網路輿情聲量走勢，藉此分析兩人現階段的影響力，中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集自今年8月1日至8月9日之間郭台銘、侯友宜的數據分析，顯示侯友宜自7月底啟動訪日行程，8月2日結束訪日行返台時，單日創下超過2.6萬則聲量高峰，不過隔日聲量表現下滑。

TPOC數據顯示，侯友宜截至8月8日前聲量維持在每天1.5萬則左右，即便期間他推出第二支競選宣傳片「關公」、與黨籍立委便當會，也沒有引發網友們多少興趣，遑論帶動討論。反觀郭台銘在8月7日晚間返台時，預告將向外界報告「重要的事情」，聲量急起直追，隔天單日創造超過2.2萬則聲量。

TPOC指出，值得注意的是，8月9日當天，侯友宜和郭台銘的網路聲量表現出現一個有趣的變化：侯友宜在8月9日當天首度公布完整的能源政策，主張「核一、二、三延役、安全重啟核四」，立即掀起輿論正反論戰，當天創造超過2.7萬則聲量，超過月初高峰的數值。

TPOC表示，反觀郭台銘晚間前往屏東大造勢，當天的網路聲量卻只維持在約2.2萬則，並沒有出現明顯的成長動能，和前一天的聲量相比反而是不增反減，代表著這場屏東大造勢從「動員」的角度來看，或許能說明郭台銘仍具影響力，但這股能量並沒有轉換到網路聲量上，無法藉此帶動更多自然討論及關注度。

TPOC指出，若進一步分析郭台銘、侯友宜的網路正負面聲量及好感度比較，網路數據分析發現，侯友宜的好感度0.37仍然輸給郭台銘的0.46，這也符合過去幾次調查中「郭台銘好感度領先侯友宜」的態勢。然而，郭台銘現階段的網路聲量表現沒有起色，儘管他的好感度暫時高於侯友宜，但在選舉過程中，總體氣勢無法成長、大眾目光沒有聚焦在郭身上，恐怕也只是徒勞。

TPOC分析，郭台銘今年爭取國民黨提名總統失利後，依舊動作頻頻，近期又傳出郭台銘可能獨立參選，日前的屏東大造勢，郭台銘登台高呼「團結下架民進黨」，展現想要成為「非綠陣營共主」的野心。但從網路數據分析觀察，網友們見到郭台銘登高一呼，反應卻相當冷淡，換句話說，一般大眾壓根不在乎郭台銘辦的造勢活動來了多少人、有哪些藍營議員站台相挺，而是更關注在同一天提出能源政策的侯友宜。

TPOC指出，縱使藍營還有部分地方大老、立委小雞們尚未歸隊，讓郭台銘能夠透過動員證明自己還有一絲影響力，而不單純只是個「攪局者」，然而，郭台銘勢頭其實不若他所期待的這麼「旺」，民眾已經對他要選不選、不正面表態的作法感到厭倦，倘若這種狀況持續下去，網路聲量依舊不見起色，最終仍可能會變成「歹戲拖棚」的笑柄，不可不慎。

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