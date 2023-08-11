柯文哲喊2030綠電要衝40％　他酸包牌最高境界：感謝肯定民進黨？

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於能源政策，蔡政府訂於2025年實現再生能源20％、天然氣50％，及燃煤30％的能源發電比，民眾黨總統參選人柯文哲則大幅加碼，再生能源比例目標2030要達到佔比40％。民進黨立委林俊憲10日表示，「包牌的最高境界，就是連過去的自己都包起來」，柯文哲過去對民進黨發展綠電諸多批評，想不到不僅抄能源政策還要做更多，應該要說感謝肯定嗎？

林俊憲指出，柯文哲這兩天公布了他的能源政策，原本以為過去對民進黨大力發展綠電有諸多批評的他，會有什麼獨到的能源新解，沒想到居然是說還要做更多，「害我一時不知道說什麼才好，應該說感謝肯定嗎？對手都抄的政策路線，就代表其實還不錯，對吧？」

林俊憲表示，常有人說他「包牌」，把所有互相衝突的政策主張都包起來，受到檢視就跳個舞唱個歌轉移焦點。沒想到柯學總有新發現，原來包牌不是包對手而已，而是連過去的自己都包起來，「痛恨綠電的阿北跟要大力發展綠電的阿北，誰才是真正的阿北？可以說都是，也可以說都不是，但絕非只有其中之一，這就叫柯學的奧秘。」

林俊憲指出，柯文哲的政策論述，越來越像賭桌上的遊戲。不只包牌，「民進黨提出綠電佔比要達到20%，受到民眾黨在內的在野黨重重打壓批評，我們依然努力做，按照現實情況訂立合理目標。但阿北出場直接霸氣加倍跟注，再多你20%！怎麼做？不知道，或許是拿民進的綠電政策再複製做一遍，就能加倍了吧！」

林俊憲直言，認同發展綠電很好，提出目標也好，但選舉到了這個階段，是時候拿出點真東西。這20%要怎麼來？離岸風電佔多少？光電佔多少？6年內達成的時間表為何？這正是外界對柯文哲掌權最大的擔憂，身邊缺乏人才和智庫，政策經不起實務面檢驗，成為空喊數字的賭博遊戲，賭注則是台灣的國運。

林俊憲猜測，這題也不用跟柯文哲認真計較，會跟前瞻一樣，打到一半發現自曝其短，又想轉移戰場，「因此我預言，阿北這幾天馬上就會出現驚人之語，要不就是跳起可愛的舞蹈來，至於20%綠電哪來？別多問，那個已經沒用了。」

