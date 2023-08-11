陸國安部破獲CIA間諜滲透案　潛伏軍工業提供「大量核心情報」

▲大陸國安部破獲一起美國CIA吸收民眾的間諜滲透案。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部今（11）日凌晨突發重大資訊稱，國家安全機關破獲一起美國中央情報局（CIA）間諜案。被指控為間諜的曾姓嫌疑人現年52歲，在大陸某軍工集團任職，公派義大利留學進修期間被吸收，進修結束後，曾某某返回大陸繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量核心情報，收取間諜經費。

▲美國中情局（CIA）。（圖／達志影像／美聯社）

《環球網》報導，犯罪嫌疑人曾某某，1971年7月生，系我某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某某被單位公派至義大利留學進修期間，美國駐義大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

據了解，賽斯取得曾某某信任後，隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明其為美國CIA羅馬站人員身份，承諾給付巨額報酬，並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供大陸軍事方面敏感資訊。

曾某某同意後，還與對方簽署參諜協議，接受美國情報人員的考核和培訓。直至曾某某留學進修結束後，返回大陸仍繼續與CIA人員多次秘密接頭，提供大量核心情報，收取間諜經費。

大陸國家安全機關經調查後，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。